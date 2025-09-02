Video ¡Rompen el silencio! Estadio Akron responde a denuncia de violencia tras el juego de Chivas

Una vez más la casa de las Chivas, sede de la próxima Copa del Mundo 2026, se vio envuelta en un caso de violencia por parte de sus aficionados, en esta ocasión tras el encuentro de la Jornada 7 de la Liga MX ante Cruz Azul.

A través de sus redes sociales, una mujer de nombre Luisa Fernanda denunció que uno de sus hermanos había sido atacado por varios seguidores del Rebaño Sagrado en el estacionamiento del inmueble.

Tras estos hechos suscitados el pasado sábado y el video de la denunciante que se hizo viral y generó la indignación de la afición mexicana, el Estadio Akron ya tomó cartas en el asunto y emitió un comunicado en el que enumera las acciones que hasta el momento ha tomado.

En dicho comunicado, se informa que la familia afectada ya fue contactada para recabar mayor información de los hechos violentos y se le está brindando la ayuda necesaria en cuanto a lo legal.

Además, se reiteró su compromiso por mantener la paz en sus instalaciones, promover la sana convivencia y tolerancia al tiempo de hacer un llamado a sus aficionados a hacer lo mismo.

COMUNICADO DEL ESTADIO AKRON TRAS HECHOS DE VIOLENCIA

Sobre el incidente en la zona de estacionamiento que fue reportado en redes sociales, el Estadio AKRON informa que, como parte del seguimiento que se le ha dado al caso y del respectivo proceso de investigación interno, contactamos a la familia de la persona afectada y este lunes los recibimos en nuestras instalaciones para recabar toda la información posible.

Además de haber puesto a su disposición un acompañamiento legal, se les exhortó a levantar la denuncia ante la Fiscalía del estado. Estaremos atentos a tal proceso para ayudar en la investigación de las autoridades correspondientes y continuar con el apoyo a la familia.