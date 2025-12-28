    Liga MX

    El mensaje de Sebastián Córdova a su nuevo club tras baja de Tigres

    El atacante finalmente rompió el silencio tras causar baja de Tigres.

    Por:Juan Regis
    Video ¿Y esto? Córdova dedica emotivas palabras a su “nuevo club”

    Sebastián Córdova finalmente rompió el silencio tras su salida de Tigres de cara al torneo Clausura 2026 y envió un mensaje a su nuevo club en la Liga MX.

    Por medio de redes sociales, Córdova agradeció a la institución universitaria y agradeció los años que defendió los colores del conjunto regiomontano.

    "Todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí.

    "Para mí no es una despedida porque esta ciudad y el Club Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya. Hoy me toca comenzar una nueva etapa profesional y lo haré con mi mayor empeño, dedicación y profesionalismo.

    "Esta ciudad ha sido mi casa durante cuatro años y tanto mi familia como yo hemos sido muy felices. No me resta más que decirles GRACIAS a todo por lo que tuve en esta etapa de mi vida y ojalá que cuando nos veamos sea con gusto, siempre con una sonrisa".

    CÓRDOVA SALUDA A SU NUEVO CLUB ENTRE INCERTIDUMBRE EN 2026

    Pese a que el jugador aún no cuenta con equipo para el 2026, Córdova se adelantó para hablar de su próxima aventura tras los rumores que lo colocan en el bicampeón Toluca.

    "A mi nuevo club, a su afición, a mis compañeros y cuerpo técnico y directivos les prometo que no los voy a decepcionar. Lo voy a demostrar no solo en la cancha, porque también lo haré en los campos de entrenamiento, gimnasio, concentraciones, afición y todo lo que me vaya a rodear.

    "Esto no es un adiós, sino un hasta luego porque siempre estarán conmigo", concluyó.

    La salida de Córdova es la segunda de Tigres para el Torneo Clausura 2026 tras la salida de Javier Aquino, quien expresó su molestia con Mauricio Culebro y Guido Pizarro por las formas en que le comunicaron su salida, sin tener oportunidad de despedirse de sus compañeros y afición.

    Liga MXSebastián Córdova

