    Cruz Azul

    Agustín Palavecino es presentado de manera oficial con Cruz Azul

    El nuevo refuerzo de La Máquina advierte que sabe de la grandeza de los cementeros y tiene claros los objetivos que se buscan.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Palavecino sorprende con sus primeras palabras como celeste

    Una vez que fue presentado como jugador del Cruz Azul, Agustín Palavecino f ue claro al decir que llega al equipo que mejor juega en la Liga MX.

    "Feliz de estar en esta institución. Te das cuenta que es el equipo que mejor juega, entonces es muy atractivo y más cuando muestra el interés de que estés acá y seas parte así que con mucha ilusión para lo que viene".

    A pesar de las exigencias del cuadro cementero, el nuevo refuerzo del equipo dijo sentirse tranquilo y dispuesto a aprender de sus nuevos compañeros.

    "Con mucha tranquilidad y confianza, sé muy bien de las exigencias del club, el objetivo lo tengo muy claro, estoy muy contento de pertenecer a este equipo con demasiada calidad, aprender de mis compañeros, ayudarlos e ir por el objetivo".

    Sobre la influencia que tuvo para su llegada por parte de Nicolás Larcamón y José Paradela, Palavecino aceptó que su fue mucha, en especial por parte de su excompañero en la cancha con el Necaxa.

    "Hablé mucho con los dos, sobre todo con José de lo que es el día a día, Nico me llamó cuando empezó a sonar el interés y los dos tienen muy claras las cosas que también facilita al la hora de elegir la llegada que estén ellos dos".

    Finalmente, al hablar de lo que represente el Cruz Azul en el futbol mexicano, Agustín Palavecino advirtió de lo impresionante que puede ser su afición.

    "Me tocó enfrentarlo dos veces con Necaxa y el Estadio estaba repleto, me tocó sufrirlo y hoy tenerlo a lado es un orgullo así que uno se da cuenta inmediatamente del lugar al que llega, pero feliz".

