Pumas UNAM Final Pumas vs. Cruz Azul: resumen, resultado y goles del partido de Liga MX en Ciudad Universitaria Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la Final por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX.

Video ¡Cruz Azul se queda cerca del primero! Keylor ya es factor en el partido a los siete minutos

Todo está listo para la gran final entre Pumas y Cruz Azul por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX desde la histórica cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El primer finalista fue Cruz Azul tras eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco con un marcador global de 4-3, tras empatar la Semifinal de ida por 2-2 y ganar la vuelta por 1-2.

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Mientras que Pumas dejó fuera a Pachuca y se clasificó a la Final gracias al criterio de la posición de la tabla luego de ganar la vuelta por 1-0 para empatar el marcador global (1-1).

TODO LISTO PARA LA FINAL

Ambiente inmejorable en Ciudad Universitaria para la gran Final.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX

Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.