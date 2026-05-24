Final Pumas vs. Cruz Azul: resumen, resultado y goles del partido de Liga MX en Ciudad Universitaria
Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la Final por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX.
Todo está listo para la gran final entre Pumas y Cruz Azul por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX desde la histórica cancha del Estadio Olímpico Universitario.
El primer finalista fue Cruz Azul tras eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco con un marcador global de 4-3, tras empatar la Semifinal de ida por 2-2 y ganar la vuelta por 1-2.
Mientras que Pumas dejó fuera a Pachuca y se clasificó a la Final gracias al criterio de la posición de la tabla luego de ganar la vuelta por 1-0 para empatar el marcador global (1-1).
TODO LISTO PARA LA FINAL
Ambiente inmejorable en Ciudad Universitaria para la gran Final.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX
Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.
- Cuándo es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el partido decisivo para definir al campeón de la Liga MX es este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
- A qué hora es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el juego inicia a las 7:00pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 9:00pm tiempo del Este y 6:00pm tiempo del Pacífico.
- Dónde ver la Final Pumas vs. Cruz Azul: sigue la transmisión del partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.