    Pumas UNAM

    Final Pumas vs. Cruz Azul: resumen, resultado y goles del partido de Liga MX en Ciudad Universitaria

    Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la Final por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX.

    Por:Juan Regis
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    Video ¡Cruz Azul se queda cerca del primero! Keylor ya es factor en el partido a los siete minutos

    Todo está listo para la gran final entre Pumas y Cruz Azul por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX desde la histórica cancha del Estadio Olímpico Universitario.

    El primer finalista fue Cruz Azul tras eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco con un marcador global de 4-3, tras empatar la Semifinal de ida por 2-2 y ganar la vuelta por 1-2.

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    Mientras que Pumas dejó fuera a Pachuca y se clasificó a la Final gracias al criterio de la posición de la tabla luego de ganar la vuelta por 1-0 para empatar el marcador global (1-1).

    TODO LISTO PARA LA FINAL
    Ambiente inmejorable en Ciudad Universitaria para la gran Final.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX

    Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.

    • Cuándo es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el partido decisivo para definir al campeón de la Liga MX es este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
    • A qué hora es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el juego inicia a las 7:00pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 9:00pm tiempo del Este y 6:00pm tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver la Final Pumas vs. Cruz Azul: sigue la transmisión del partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
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