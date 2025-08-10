Efraín Juárez advierte que Keylor Navas no debe ser la figura de Pumas
El técnico del cuadro universitario agradece al equipo auriazul que el portero tico tenga poco trabajo bajo los tres palos.
Luego del empate 1-1 ante Necaxa en la cancha de Ciudad Universitaria, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, advirtió que en los partidos que lleva jugados su portero estelar, Keylor Navas, ha sido poco el trabajo que ha tenido.
“Los cuatro partidos que ha jugado Keylor no se ha tirado en ninguno, no hay una jugada que digas 'la sacó' y esa es parte de mi trabajo, que no le lleguen, que no le tiren".
El estratega auriazul explicó su postura sobre lo dicho del arquero tico y afirmó que el objetivo es evitar que sea la figura del partido.
"Cuando el portero sale figura quiere decir que no estamos defendiendo bien. Hoy ojalá podamos tener esta tendencia, el que Keylor no salga figura. Que después tiene la jerarquía de sacar cosas que nadie más las puede sacar porque es el mejor de este continente seguramente, pero nuestra labor como entrenador y como equipo es que no le lleguen".
Finalmente, a pesar del empate de los Pumas ante el Necaxa que dejó insatisfechos a varios, Efraín Juárez destacó el trabajo defensivo de todo el conjunto auriazul.
"¿Alguien recuerda una jugada que saque Keylor? No hay, es donde tenemos que hacer un análisis real, el portero no puede salir figura y el día que salga figura nos sentaremos, analizaremos qué estamos haciendo mal para que él salga figura".