Video ‘Bombita’ de Efraín: ¡Quiere un Pumas SIN la figura de Keylor Navas!

Luego del empate 1-1 ante Necaxa en la cancha de Ciudad Universitaria, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, advirtió que en los partidos que lleva jugados su portero estelar, Keylor Navas, ha sido poco el trabajo que ha tenido.

“Los cuatro partidos que ha jugado Keylor no se ha tirado en ninguno, no hay una jugada que digas 'la sacó' y esa es parte de mi trabajo, que no le lleguen, que no le tiren".

El estratega auriazul explicó su postura sobre lo dicho del arquero tico y afirmó que el objetivo es evitar que sea la figura del partido.

"Cuando el portero sale figura quiere decir que no estamos defendiendo bien. Hoy ojalá podamos tener esta tendencia, el que Keylor no salga figura. Que después tiene la jerarquía de sacar cosas que nadie más las puede sacar porque es el mejor de este continente seguramente, pero nuestra labor como entrenador y como equipo es que no le lleguen".

Finalmente, a pesar del empate de los Pumas ante el Necaxa que dejó insatisfechos a varios, Efraín Juárez destacó el trabajo defensivo de todo el conjunto auriazul.