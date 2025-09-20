Luego de la dolorosa goleada 5-0 ante Tijuana en loa Jornada 9 de la Liga MX, el técnico de León, Eduardo Berizzo, afirmó que no hay una explicación ante semejante resultado en contra.

"Creo que todos los aspectos del juego los hemos resuelto mal, en el juego, en el balón detenido, nos convirtieron goles con jugadas que ya habían mostrado en otros partidos, en un resultado así es poco lo que puedo explicar, no nos salió nada".

Al hablar sobre los rumores en torno al colombiano James Rodríguez en el aspecto de que, supuestamente, no había querido asistir al encuentro ante Xolos por el pasto sintético del Estadio Caliente, el estratega de los Esmeraldas fue claro respecto al tema.

" Ningún tema por el pasto sintético, una lesión en el talón de Aquiles y por eso no estaba disponible, en una noche así te quieres explicar con las ausencias y no, prefiero explicar que los que estábamos en campo pudimos resolver mejor el partido".

Finalmente, Eduardo Berizzo asumió la responsabilidad sobre lo sucedido en el terreno de juego y aceptó que fueron pocas las oportunidades que generaron en su visita a La Frontera.