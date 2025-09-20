Video ¡Gol de Xolos! ¡Frank Boya llega al área y mete el cabezazo para adelantar a los locales!

Apenas corría el minuto 12, cuando Adonis Preciado filtró el balón para Jesús Vega, quien levantó el centro al corazón del área, donde apareció Frank Boya con gran salto, superó a los defensas y puso el cabezazo certero para poner el 1-0 en el marcador para los locales.

PUBLICIDAD

Cuatro minutos después, en un tiro de esquina cobrado por Kevin Castañeda, ahora sería Jackson Porozo el que le ganaría en el salto a la zaga esmeralda, para meter otro contundente testarazo y marcar el 2-0 de los fronterizos.

El tercero llegó al 29', tras una diagonal retrasada de Ramiro Árciga desde costado derecho, para que apareciera desde atrás Rafael Fernández Inzunza, sacara el fogonazo entrando al área y pusiera el tercero en la pizarra para los comandados por Sebastián 'Loco' Abreu.

Para la parte complementaria, Tijuana salió un tanto más relajado al contar con un cómodo marcador a favor, lo que buscó aprovechar el conjunto esmeralda para generar peligro, pero con pocos resultados a favor.

A los 76 minutos, en un despliegue a velocidad por costado izquierdo, Domingo Blanco metió trazo perfecto para Jesús Vega que le hizo la pasada, éste regresó el centro al corazón del área donde apareció Ezequiel Bullaude, quien simplemente llegó para empujarla y debutar con gol en su debut en el futbol mexicano.

Finalmente, ya en la compensación tras un rebote en el poste después de un primer impacto, Shamar Nicholson le ganó la de gajos a Oscar García, le metió el punterazo y finoquitó las acciones con el contundente 5-0 para los Xolos.