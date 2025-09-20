Tijuana golea en casa a León en la Jornada 9 de la Liga MX
Los Xolos necesitaron menos de 30 minutos para finiquitar el encuentro ante un cuadro esmeralda que lució perdido en La Frontera.
En partido de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX disputado en el Estadio Caliente, Xolos dio una demostración de poderío ofensivo y terminó por golear 5-0 a un León q ue nunca llegó al partido.
Apenas corría el minuto 12, cuando Adonis Preciado filtró el balón para Jesús Vega, quien levantó el centro al corazón del área, donde apareció Frank Boya con gran salto, superó a los defensas y puso el cabezazo certero para poner el 1-0 en el marcador para los locales.
Cuatro minutos después, en un tiro de esquina cobrado por Kevin Castañeda, ahora sería Jackson Porozo el que le ganaría en el salto a la zaga esmeralda, para meter otro contundente testarazo y marcar el 2-0 de los fronterizos.
El tercero llegó al 29', tras una diagonal retrasada de Ramiro Árciga desde costado derecho, para que apareciera desde atrás Rafael Fernández Inzunza, sacara el fogonazo entrando al área y pusiera el tercero en la pizarra para los comandados por Sebastián 'Loco' Abreu.
Para la parte complementaria, Tijuana salió un tanto más relajado al contar con un cómodo marcador a favor, lo que buscó aprovechar el conjunto esmeralda para generar peligro, pero con pocos resultados a favor.
A los 76 minutos, en un despliegue a velocidad por costado izquierdo, Domingo Blanco metió trazo perfecto para Jesús Vega que le hizo la pasada, éste regresó el centro al corazón del área donde apareció Ezequiel Bullaude, quien simplemente llegó para empujarla y debutar con gol en su debut en el futbol mexicano.
Finalmente, ya en la compensación tras un rebote en el poste después de un primer impacto, Shamar Nicholson le ganó la de gajos a Oscar García, le metió el punterazo y finoquitó las acciones con el contundente 5-0 para los Xolos.
El marcador no se movió más, una contundente victoria que le sirvió a Tijuana para mantenerse en la pelea de los primeros sitios de la tabla al llegar a 16 unidades; mientras que el León se quedó con 10 puntos y lejos de los líderes de la competencia.