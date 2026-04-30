Liga MX Pumas vs. América: Balance de los últimos diez partidos del Clásico Capitalino No hay un claro favorito para esta llave de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Cuáles han sido las mayores goleadas en el Clásico Capitalino?

Con el final del Clausura 2026 de la Liga MX en su fase regular, el destino y los resultados cruzaron a Pumas y al América en los Cuartos de Final, los de la UNAM terminaron como líderes y las Águilas como octavo lugar general.

Una serie que tiene un alto nivel de expectativa, no solo por ser el Clásico Capitalino, sino por la actualidad de los dos equipos, Efraín Juárez le dio vida al cuadro universitario, mientras que la gestión de André Jardine tiene un bajón después de conseguir el tricampeonato.

PUBLICIDAD

El encuentro en la fase regular de este torneo, Pumas se llevó el triunfo en Ciudad Universitaria con un marcador de diferencia mínima y que tuvo polémica y estuvo cardiaco, ya que el gol cayó en los minutos finales y de penalti.

En los diez más recientes encuentros entre estos dos equipos, hay un empate con cuatro victorias por bando y dos empates. La última vez que se midieron en fase final fue igualmente en Cuartos de Final y los Pumas se llevaron el triunfo.

El juego de ida será en el Estadio Banorte el domingo 3 de mayo a las 5:00 pm tiempo del Centro de México. En los Estados Unidos a las 7:00 pm del Este.

La vuelta se disputará en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 10 de mayo a las 7:15 pm tiempo del Centro de México. En los Estados Unidos a las 9:15 pm Este.

Los Clásicos más recientes entre Pumas y América

Pumas 1-0 América, Clausura 2026, jornada 12

América 4-1 Pumas, Apertura 2025, jornada 11

Pumas 0-2 América, Clausura 2025, jornada 8

América 0-1-Pumas, Apertura 2024, jornada 10

Pumas 2-1 América, Clausura 2024, jornada 16

América 1-0 Pumas, Apertura 2023, jornada 10

América 1-1 Pumas, Clausura 2023, jornada 16

Pumas 0-3 América, Apertura 2022, jornada 8

Pumas 0-0 América, Clausura 2022, jornada 7

América 1-3 Pumas, Apertura 2021, Cuartos de Final vuelta