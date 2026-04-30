Liga MX América vs. Pumas: goleadas históricas en el Clásico Capitalino América y Pumas tendrán una nuevo capítulo en su rivalidad deportiva, cuando se midan en los cuartos de final del Clausura 2026.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video América vs. Pumas: goleadas históricas en el Clásico Capitalino

El cruce entre América y Pumas en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 es el platillo más interesante; al mismo tiempo, trae recuerdos sobre las mayores goleadas que se han presentado en el llamado Clásico Capitalino.

Emplumados y felinos se vuelven a encontrar en fase de eliminación por primera vez desde el Apertura 2021, donde Pumas se impuso por global de 3-1 en los cuartos de final.

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¿Cuál fue la última goleada en el Clásico Capitalino?

Pero así como aquella vez la afición gozó, también recibió como un puñal en el pecho la estrepitosa derrota de 7-2 en el global en la Liguilla del Apertura 2018.

En el juego de ida quedaron 1-1, pero en la vuelta América se despachó con un 6-1 en un festín de goles, donde seis diferentes jugadores americanistas anotaron.

¿Qué historial de goleadas existe entre América vs. Pumas?

En la historia entre ambos equipos se han presentado goleadas de un lado y del otro. Así como América celebró aquella noche, Pumas también ha tenido la oportunidad de imponerse con contundencia en el campo a sus acérrimos rivales deportivos.

Ahora la pregunta es si en esta serie se presentará alguna goleada, si alguna porra podrá cantar goles y goles o si los marcadores serán escasos.

Mayores goleadas de América ante Pumas

América 6-1 Pumas – Liguilla Apertura 2018

América 5-1 Pumas – Fase regular 1966

América 4-1 Pumas – Final 1987

América 4-1 – Apertura 2013.

Mayores goleas de Pumas ante América

Pumas 5-2 América – Fase regular 1991

Pumas 4-1 América - Verano 2000

Pumas 3-0 América – Apertura 2004

Pumas 3-0 América – Liguilla Apertura 2015.