Liga MX Nico Sánchez deja de ser director técnico de Monterrey para el Apertura 2026 Apenas concluido el torneo regular del Clausura 2026, este equipo anunció le remoción de su entrenador.

Video Nico Sánchez deja de ser director técnico de Rayados de Monterrey

Toda vez que concluyó el torneo regular de la Liga MX Clausura 2026 se vislumbran cambios en varios de los equipos de cara al siguiente semestre dentro de la conformación del cuerpo técnico como lo son los casos del Atlante, que regresa al máximo circuito en lugar de Mazatlán FC, así como de Cruz Azul.

En el caso de La Máquina, la destitución de Nicolás Larcamón una fecha antes de que concluyera el torneo regular y con la Liguilla en juego, colocó a Joel Huiqui como interino, pero con la búsqueda del entrenador en fijo para el cuadro celeste para el Apertura 2026.

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Este jueves se dio un nuevo movimiento en uno de los equipos de cara al siguiente torneo mexicano, pues Rayados de Monterrey anunció la destitución de Nico Sánchez, quien llegó como relevo de Domenec Torrent; dirigió seis partidos con saldo de un triunfo, un empate y cuatro derrotas.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro Primer Equipo varonil.

“Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del Club, primero como auxiliar técnico institucional y posteriormente como director técnico, cargos que asumió con liderazgo, disposición y profundo sentido de pertenencia.