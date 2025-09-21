Video ¿Se burló? Alexis Vega explica a Chivahermanos la razón de su festejo

Alexis Vega aclaró el gesto en su festejo tras marcar el tercer gol en la victoria de Toluca sobre Chivas en Guadalajara como parte de la Jornada 9 del Apertura 2025 de Liga MX.

Tras una noche de ensueño en la que Vega anotó gol y dio una doble asistencia, el delantero mostró un jersey negro ante las cámaras con la leyenda, 'Feliz cumpleaños, amor. Te amo".

La afición de Chivas malinterpretó el festejo de Alexis, pues creyó que la dedicatoria iba para la institución rojiblanca y a su afición que lo 'bañó' de abucheos toda la noche.

Alexis Vega aclaró el malentendido en zona mixta y reiteró el respeto que le tiene a Chivas.

" Jamás le voy a faltar el respeto a Chivas ni a su afición, me dieron muchísimo a mí y mi familia, fui muy feliz en esa institución. Después el festejo fue cumpleaños de mi esposa, quise tener un bonito detalle. Ya que lleguen a su casa (los aficionados) que vean la foto (en su perfil con su esposa) se van a calmar tantito.

"Por ahí a veces también ‘pico’ un poquito a la gente porque sé que es un espectáculo, ellos vienen a disfrutar el partido, pero siempre con respeto, nada más que me presten un poquito de atención y después a lo que sé hacer: marcar diferencia", sentenció el delantero.