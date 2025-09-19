Video Resumen | ¡Siete triunfos al hilo de Cruz Azul y es líder al momento!

Cruz Azul y Juárez descansaron en el segundo tiempo después de brindar una espectacular primera parte, quizás la mejor de lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esto en el inicio de la Jornada 9.

Marcador de 3-2 a favor de los Cementeros, líderes de la competencia hasta el momento y único equipo invicto después de nueve partidos dentro de la Liga MX, aunque con algunas dudas a la defensiva, sobre todo sin Chiquete Orozco, baja para este encuentro en el equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

Luka Romero abrió el marcador apenas a los 2' y hacía cumplir el pronóstico de lo que dictaba el guión y todo parecía que el encuentro se inclinaría hacia un bando.

Video ¡Golazo de Cruz Azul! Chiquete mete asistencia enferma y Luka Romero la manda guardar sublime



Rodolfo Pizarro tenía otra idea al empatar el partido y Raymundo Fulgencio incluso silenció a todos los aficionados del conjunto capitalino al decretar una voltereta espectacular que exhibió las falencias de la escuadra de La Noria.

El 'Toro' Fernández reventó el marco a los 23', sí, a esas alturas del partido, ya el encuentro llevaba cuatro goles, aunque el cierre al marcador fue brillante, con un auténtico golazo de Luka Romero... anotado por Paradela.