    Cruz Azul

    Liga MX: Cruz Azul y Juárez brindan primer tiempo épico para abrir boca en la Jornada 9

    ¿El partido del torneo? Gran espectáculo en Ciudad Universitaria para abrir la Jornada 9.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | ¡Siete triunfos al hilo de Cruz Azul y es líder al momento!

    Cruz Azul y Juárez descansaron en el segundo tiempo después de brindar una espectacular primera parte, quizás la mejor de lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esto en el inicio de la Jornada 9.

    Marcador de 3-2 a favor de los Cementeros, líderes de la competencia hasta el momento y único equipo invicto después de nueve partidos dentro de la Liga MX, aunque con algunas dudas a la defensiva, sobre todo sin Chiquete Orozco, baja para este encuentro en el equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

    PUBLICIDAD

    Luka Romero abrió el marcador apenas a los 2' y hacía cumplir el pronóstico de lo que dictaba el guión y todo parecía que el encuentro se inclinaría hacia un bando.

    Video ¡Golazo de Cruz Azul! Chiquete mete asistencia enferma y Luka Romero la manda guardar sublime


    Rodolfo Pizarro tenía otra idea al empatar el partido y Raymundo Fulgencio incluso silenció a todos los aficionados del conjunto capitalino al decretar una voltereta espectacular que exhibió las falencias de la escuadra de La Noria.

    El 'Toro' Fernández reventó el marco a los 23', sí, a esas alturas del partido, ya el encuentro llevaba cuatro goles, aunque el cierre al marcador fue brillante, con un auténtico golazo de Luka Romero... anotado por Paradela.

    Luka dio una asistencia de taquito y de primera intención al propio Paradela para decretar la última voltereta del encuentro, todo en el primer tiempo, si bien el complemento tuvo un gol anulado a Cruz Azul y algunas llegadas de los fronterizos que hacían pensar en otro empate. La bronca al final del encuentro solamente liberó los ánimos desatados en un partidazo.

    Más sobre Liga MX

    0:31
    ¡Inicia la transmisión! Mazatlán vs Atlas de la Liga MX Jornada 9 en directo aquí

    ¡Inicia la transmisión! Mazatlán vs Atlas de la Liga MX Jornada 9 en directo aquí

    1 min
    Necaxa gana al Puebla pero manda a Juan Manuel Fedorco al hospital en la Jornada 9

    Necaxa gana al Puebla pero manda a Juan Manuel Fedorco al hospital en la Jornada 9

    1:31
    ¡Autogol para el Necaxa! Tras centro en el área, Moyano la empuja en su arco

    ¡Autogol para el Necaxa! Tras centro en el área, Moyano la empuja en su arco

    1:44
    ¡Vaya impacto que recibe Juan Manuel Fedorco!

    ¡Vaya impacto que recibe Juan Manuel Fedorco!

    1 min
    Horario y dónde ver el Tijuana vs. León de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. León de la Liga MX Apertura 2025

    Relacionados:
    Cruz AzulJuárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD