Liga MX Efraín Juárez se da cita en el América vs. Mazatlán de cara al Clásico Capitalino El estratega de los Pumas comienza a analizar a su próximo rival

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Captan a Efraín Juárez analizando al América en pleno partido vs Mazatlán!

Se viene la semana de Clásico Capitalino entre América y Pumas, y Efraín Juárez ya comenzó a ‘espiar’ a las Águilas de cara al partido de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Después de su polémico festejo tras el empate ante Cruz Azul, al estratega del cuadro universitaria se le vio en uno de los palcos del estadio Ciudad de los Deportes observando el encuentro entre los Azulcrema y Mazatlán.

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Efraín Juárez se mostró muy atento al juego del equipo de André Jardine donde buscará encintrar las debilidades de los Azulcremas para encarar el Clásico Capitalino.

América y Pumas se enfrentarán el próximo domingo en la cancha del estadio Olímpico Universitario como parte de la jornada 12 del Clausura 2026.

Al momento los Universitarios atraviesan un mejor momento que las Águilas al ubicarse en la quinta posición del torneo, mientras que América es octavo.