Liga MX Cruz Azul acaba con el invicto de Chivas; Ángel Sepúlveda aplicó la 'ley del ex' La Máquina se quedó con el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc con goles del 'Toro' Fernández y Charly Rodríguez.

Video ¡La locura en el Cuauhtémoc! Charly Rodríguez marca el gol de la victoria para Cruz Azul



En el que podría ser el partido de lo que va del Torneo Clausura 2026, Cruz Azul acabó con el invicto y paso perfecto de Chivas al derrotarlo 2-1 en la Jornada 7 de Liga MX.

Partidazo de ida y vuelta en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla con gran esfuerzo físico de ambos equipos que llegaron en el primero y segundo lugar de la tabla.

La Máquina abrió el marcador con un cabezazo de Gabriel ‘Toro’ Fernández que batió al 'Tala' Rangel al minuto 34. Es el sexto gol que el uruguayo le anota al Guadalajara, no hay otro equipo de Liga MX al que le haya marcado más goles.

El conjunto cementero de Nicolás Larcamón había aumentado la ventaja con gol de Carlos Rotondi al minuto 57, pero fue anulado por fuera de lugar.

El empate de las Chivas de Gabriel Milito llegó hasta el 81’. Ricardo Marín mandó un centro por la banda izquierda que cabeceó dentro del área Ángel Sepúlveda para aplicar la famosa ‘ley del ex’. Sepu no quiso celebrar ante su exquipo y solo abrazó a sus compañeros.

Cuando mejor jugaba el Rebaño, sobre todo con el ingreso de Hugo Camberos que revolucionó el ataque rojiblanco, e incluso estrelló el travesaño de Andrés Gudiño, llegó el segundo gol del Cruz Azul.

La defensa de Chivas falló en su marca en un tiro de esquina y Charly Rodríguez aprovechó para aparecer en el primer poste y meter un cabezazo que puso el 2-1 definitivo al minuto 85.

Cruz Azul aseguró la segunda posición con 16 puntos y se puso a dos de Chivas, quien llegó con el liderato asegurado gracias a las seis victorias que hiló en el inicio del Clausura 2026.