    Liga MX

    Cruz Azul acaba con el invicto de Chivas; Ángel Sepúlveda aplicó la 'ley del ex'

    La Máquina se quedó con el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc con goles del 'Toro' Fernández y Charly Rodríguez.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡La locura en el Cuauhtémoc! Charly Rodríguez marca el gol de la victoria para Cruz Azul


    En el que podría ser el partido de lo que va del Torneo Clausura 2026, Cruz Azul acabó con el invicto y paso perfecto de Chivas al derrotarlo 2-1 en la Jornada 7 de Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Propuesta de matrimonio en plena cancha durante el Cruz Azul vs. Chivas
    1 mins

    Propuesta de matrimonio en plena cancha durante el Cruz Azul vs. Chivas

    Liga MX
    ¡Cuerpo técnico de Cruz Azul y Chivas estuvieron cerca de los golpes!
    0:35

    ¡Cuerpo técnico de Cruz Azul y Chivas estuvieron cerca de los golpes!

    Liga MX
    Necaxa vs. Toluca: reportero de TUDN cuenta por qué retiran a médico de la Liga MX
    1 mins

    Necaxa vs. Toluca: reportero de TUDN cuenta por qué retiran a médico de la Liga MX

    Liga MX
    Resumen | León hunde más a Santos en el Clausura 2026
    10:00

    Resumen | León hunde más a Santos en el Clausura 2026

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Cruz Azul vs. Chivas de la Jornada 7 del Clausura 2026
    Liga MX
    ¡Engañó a todos! León se salva del empate en dramática jugada
    1:25

    ¡Engañó a todos! León se salva del empate en dramática jugada

    Liga MX
    Guillermo Abascal lanza irónica queja arbitral tras el Atlas vs. San Luis
    2 mins

    Guillermo Abascal lanza irónica queja arbitral tras el Atlas vs. San Luis

    Liga MX
    ¡Tremenda entrada contra Funes Mori y el árbitro no saca la tarjeta!
    2:34

    ¡Tremenda entrada contra Funes Mori y el árbitro no saca la tarjeta!

    Liga MX
    Acevedo y García protagonizan duelo de porteros en León vs Santos
    1:15

    Acevedo y García protagonizan duelo de porteros en León vs Santos

    Liga MX
    ¡Despierta Santos! Ezequiel Bullaude escapa y hace el túnel al portero
    1:14

    ¡Despierta Santos! Ezequiel Bullaude escapa y hace el túnel al portero

    Liga MX

    Partidazo de ida y vuelta en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla con gran esfuerzo físico de ambos equipos que llegaron en el primero y segundo lugar de la tabla.

    La Máquina abrió el marcador con un cabezazo de Gabriel ‘Toro’ Fernández que batió al 'Tala' Rangel al minuto 34. Es el sexto gol que el uruguayo le anota al Guadalajara, no hay otro equipo de Liga MX al que le haya marcado más goles.

    El conjunto cementero de Nicolás Larcamón había aumentado la ventaja con gol de Carlos Rotondi al minuto 57, pero fue anulado por fuera de lugar.

    El empate de las Chivas de Gabriel Milito llegó hasta el 81’. Ricardo Marín mandó un centro por la banda izquierda que cabeceó dentro del área Ángel Sepúlveda para aplicar la famosa ‘ley del ex’. Sepu no quiso celebrar ante su exquipo y solo abrazó a sus compañeros.

    Cuando mejor jugaba el Rebaño, sobre todo con el ingreso de Hugo Camberos que revolucionó el ataque rojiblanco, e incluso estrelló el travesaño de Andrés Gudiño, llegó el segundo gol del Cruz Azul.

    La defensa de Chivas falló en su marca en un tiro de esquina y Charly Rodríguez aprovechó para aparecer en el primer poste y meter un cabezazo que puso el 2-1 definitivo al minuto 85.

    Cruz Azul aseguró la segunda posición con 16 puntos y se puso a dos de Chivas, quien llegó con el liderato asegurado gracias a las seis victorias que hiló en el inicio del Clausura 2026.

    Video ¡Cuerpo técnico de Cruz Azul y Chivas estuvieron cerca de los golpes!
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX