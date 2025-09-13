Cruz Azul venció a Pachuca por la mínima diferencia en un juego que estuvo marcada por tres expulsiones y la buena actuación de Kevin Mier bajo el arco de los celestes.

Y es que Orozco Chiquete, a los 17 minutos del partido, Luis Quiñones, a los 56, y Alonso Aceves, a los 62, vieron la tarjeta roja en un duelo en el que el local terminó con 9 hombres y el visitante con 10.

El único tanto del partido fue obra de Gabriel Fernández a los 66 en un cobro de tiro penal consecuencia de la jugada de Aceves.

Pero en el resultado del partido también tuvieron que ver las atajadas de Kevin Mier.

Y es que el conjunto de la Bella Airosa dominó la primera mitad con la ventaja numérica y el arquero de La Máquina debió intervenir hasta en tres oportunidades francas de gol para salvar su arco.

El conjunto de Larcamón se replegó luego de la expulsión de su defensa, que por cierto fue por una patada a la espinilla sobre Jhonder Cádiz, y limitó sus ataques a la portería de Carlos Moreno.

En ese escenario, Mier fue de vital importancia y mostró las grandes cualidades, cuando sale de vena, al atajar varios disparos de gol del rival .

Para la segunda parte, lo de Mier siguió en el mismo tono y fue clave con sus paradas para mantener el partido sin goles, pero todo se igualó con la roja sobre Quiñones, al menos en número de rivales, pero eso solo duró unos minutos hasta que Alonso Aceves, a los 62, vio tarjeta roja por una patada al rostro sobre Rivero.

La jugada, después de revisarla el VAR fue marcada con expulsión y penal a favor de Pachuca que terminó en el gol del Toro Fernández a los 65.

Tuzos se vio limitado con nueve hombres, mientras Cruz Azul decidió aguantar el partido y el marcador ya no se movió más.

Con este resultado, La Máquina alcanzó 20 unidades y recuperó la cima del torneo, a falta del resto de la fecha, mientras Pachuca se quedó con 13 puntos.