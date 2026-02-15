    Liga MX

    'Hormiga' González 'cambia' de dorsal en Chivas tras su gol ante América

    El delantero ilusiona a los Chivahermanos tras darle la victoria al Guadalajara en el Clásico Nacional.

    Por:Kevin R. Yu
    Video 'Hormiga' González luce nuevo dorsal con Chivas tras su gol vs. América


    Armando ‘Hormiga’ González es el delantero sensación de la Liga MX tras anotar para darle la victoria a Chivas vs. América en el Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026.

    La Hormiga anotó al minuto 41 para llegar cinco goles en seis jornadas y luchar por el bicampeonato de goleo con Joao Pedro, quien lidera la tabla con seis tantos.

    Tras vencer al América, Chivas reveló un video en el que aparece la ‘Hormiga’ González con un nuevo dorsal, el 9. Sin embargo, la playera que luce es una retro de su papá Luis Armando González Bejarano, quien fue delantero del Guadalajara entre 1988 y 1995.

    Por lo mientras, la Hormiga seguirá usando su número 34, ya que, pese a que no entra en los planes de Gabriel Milito, Alan Pulido sigue registrado con el equipo.

    Eso no quita que la afición rojiblanca espera que Armando González sea el heredero del ‘9’ para el próximo torneo y antes de una eventual salida al futbol europeo.

    Con su gol ante América, la ‘Hormiga’ González se unió a la lista de futbolistas de Chivas que han marcado en dos Clásicos Nacionales de forma consecutiva.

    Cristian ‘Chicote’ Calderón, Carlos Peña, Marco Fabián y Érick ‘Cubo’ Torres, a quien la Hormiga le rindió un homenaje, habían sido los últimos jugadores en lograrlo.

    González buscará seguir con su cuota de goles en el Clausura 2026 para convencer a Javier Aguirre de llevarlo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

    La Hormiga compite con Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Germán Berterame por uno de los tres puestos en la delantera del Tri.

    Video ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!
