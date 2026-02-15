Liga MX Larcamón responde a Correa por burla sobre el estadio de Cruz Azul El técnico de La Máquina se pronunció a las palabras del delantero argentino tras vencer a Tigres.

Larcamón responde a burla de Correa: "Es un tema sensible"

Tras vencer a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026, Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, se pronunció a la burla que hizo Ángel Correa previo al partido al mencionar que no sabía cuál era la cancha de local de La Máquina.

“No creo que sea para entrar en polémica, entendí el comentario medio jocoso, medio destendido”, declaró Larcamón tras derrotar a Tigres 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

“Obviamente para lo que representa los movimientos que hemos tenido en este último tiempo, es un tema más sensible para nosotros, pero donde juguemos somos un equipo reconocible, independientemente del estadio en el que estemos jugando”, añadió.

En ese sentido, Larcamon aseguró que Cruz Azul convertirá al Estadio Cuauhtémoc en su fortaleza, así como pasó con el Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas, en 2025.

“Que en cada partido explotemos este estadio, que lo pintemos de azul, y que empiece a ser un templo para que los jugadores, los rivales, tengan bien en claro que esta es nuestra localía, por lo menos por los próximos meses y que nos vamos a hacer un equipo tan fuerte como lo hicimos en C.U.”, sentenció Larcamón.

Cruz Azul jugará el resto de partidos del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, pero volverá al Estadio Azteca (Estadio Banorte) el próximo sábado 11 de abril para enfrentar al América en la Jornada 14.

La Máquina está en pláticas con el gobierno de la Ciudad de México para la construcción de su nuevo estadio, para el cual tiene un presupuesto millonario designado, sin embargo, falta que encuentre una ubicación adecuada.