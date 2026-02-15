    Liga MX

    Larcamón responde a Correa por burla sobre el estadio de Cruz Azul

    El técnico de La Máquina se pronunció a las palabras del delantero argentino tras vencer a Tigres.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Larcamón responde a burla de Correa: "Es un tema sensible"

    Tras vencer a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026, Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, se pronunció a la burla que hizo Ángel Correa previo al partido al mencionar que no sabía cuál era la cancha de local de La Máquina.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Resumen | Mazatlán gana y deja en el sótano a Santos Laguna
    9:11

    Resumen | Mazatlán gana y deja en el sótano a Santos Laguna

    Liga MX
    Nico Ibáñez y sus palabras tras marcarle a su ex: "Genera confianza"
    1 mins

    Nico Ibáñez y sus palabras tras marcarle a su ex: "Genera confianza"

    Liga MX
    Nico Ibáñez se presenta en la Liga MX marcándole a su ex
    1:14

    Nico Ibáñez se presenta en la Liga MX marcándole a su ex

    Liga MX
    ¡Doble poste y afuera! Se salva Mazatlán del trallazo de Dajome
    1:18

    ¡Doble poste y afuera! Se salva Mazatlán del trallazo de Dajome

    Liga MX
    ¡Empata Mazatlán! Facundo Almada puntea y marca el empate en Torreón
    1:19

    ¡Empata Mazatlán! Facundo Almada puntea y marca el empate en Torreón

    Liga MX
    ¡Impresionante Acevedo! El arquero vuelve a salvar el arco de Santos
    1:18

    ¡Impresionante Acevedo! El arquero vuelve a salvar el arco de Santos

    Liga MX
    Partido América vs. Cruz Azul, del Clausura 2026, se jugará en el Estadio Banorte
    1 mins

    Partido América vs. Cruz Azul, del Clausura 2026, se jugará en el Estadio Banorte

    Liga MX
    ¡Grande Acevedo! Carlos y el poste evitan el empate de los Cañoneros
    1:38

    ¡Grande Acevedo! Carlos y el poste evitan el empate de los Cañoneros

    Liga MX
    ¡Gol de Santos! Di Yorio tiene su revancha y pone el 1-0 para Santos
    1:37

    ¡Gol de Santos! Di Yorio tiene su revancha y pone el 1-0 para Santos

    Liga MX
    ¿Qué hiciste? Di Yorio falla una clarísima frente al arco de Mazatlán
    1:19

    ¿Qué hiciste? Di Yorio falla una clarísima frente al arco de Mazatlán

    Liga MX

    “No creo que sea para entrar en polémica, entendí el comentario medio jocoso, medio destendido”, declaró Larcamón tras derrotar a Tigres 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    “Obviamente para lo que representa los movimientos que hemos tenido en este último tiempo, es un tema más sensible para nosotros, pero donde juguemos somos un equipo reconocible, independientemente del estadio en el que estemos jugando”, añadió.

    En ese sentido, Larcamon aseguró que Cruz Azul convertirá al Estadio Cuauhtémoc en su fortaleza, así como pasó con el Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas, en 2025.

    “Que en cada partido explotemos este estadio, que lo pintemos de azul, y que empiece a ser un templo para que los jugadores, los rivales, tengan bien en claro que esta es nuestra localía, por lo menos por los próximos meses y que nos vamos a hacer un equipo tan fuerte como lo hicimos en C.U.”, sentenció Larcamón.

    Cruz Azul jugará el resto de partidos del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, pero volverá al Estadio Azteca (Estadio Banorte) el próximo sábado 11 de abril para enfrentar al América en la Jornada 14.

    La Máquina está en pláticas con el gobierno de la Ciudad de México para la construcción de su nuevo estadio, para el cual tiene un presupuesto millonario designado, sin embargo, falta que encuentre una ubicación adecuada.

    Video Resumen | Nico Ibañez aplica la 'Ley del Ex' a Tigres y da el triunfo a Cruz Azul
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulNicolás LarcamónTigresÁngel Correa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX