Liga MX Guido Pizarro lanza mensaje a Nico Ibáñez tras su gol en el Cruz Azul vs. Tigres El delantero argentino aplicó la 'ley del ex' para darle el triunfo y el subliderato de la Liga MX a La Máquina.

Video Guido Pizarro lanza mensaje a Nico Ibáñez tras perder con gol suyo



Guido Pizarro, técnico de Tigres, lanzó un mensaje para su exjugador Nicolás Ibáñez, que este domingo le anotó gol para darle la victoria y el subliderato de la Liga MX a Cruz Azul.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado por su reencuentro con el delantero argentino, Guido Pizaro fue corto en su respuesta tras perder 2-1 en su visita al Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

“Fue un gusto saludarlo, es un buen chico, siempre lo he declarado, el grupo lo quiere mucho y desearle lo mejor a él y a su familia”, mencionó el entrenador de Tigres.

Nico Ibáñez fue titular ante su exequipo tras debutar con gol en Cruz Azul a media semana en la goleada de 5-0 sobre Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup 2026.

El argentino anotó el 2-1 al minuto 60 de su primer partido de Liga MX con la playera de La Máquina, quien se quedó con el segundo lugar de la tabla al llegar a 13 puntos, mientras que Tigres se quedó en 10 y descendió hasta la séptima posición.

Nico Ibáñez no se contuvo y celebró con todo su gol con sus compañeros y afición, luego de que en Tigres fuera borrado y tuviera que entrenar por separado al no entrar en los planes de Guido Pizarro.

Ibáñez se marchó del club regio tras disputar 141 partidos en los que anotó 31 goles y dio 10 asistencias. En tres años ahí ganó tres títulos: una Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.