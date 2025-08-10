Pachuca goleó 0-3 en su visita al Atlas en la Jornada 4 del Apertura 2025 y con ello mantuv el invicto y asumió nuevamente el liderato.

A los 9 minutos, Gastón Togni recibió de espaldas al arco entre los dos centrales y, con una media vuelta perfecta sin dejar caer el balón, impactó cruzado con la zurda para mandar el balón al poste lejano al percatarse de lo adelantado que estaba Camilo Vargas de su área chica.

PUBLICIDAD

Al 24, Pachuca armó un contragolpe por la banda que terminó en un centro y un pase de primera intención de Víctor Guzmán para habilitar la entrada de Alonso Aceves, quien a su vez condujo y disparó cruzado para vencer por segunda vez a Vargas en el partido.

A la media hora, un contacto de Pedraza sobre Dujka Durdevic se revisa en el VAR. El árbitro central Daniel Quintero confirmó su decisión, no hubo penal.

Cerca del descanso, un cobró de equina de Pachuca y una gran jugada preparada dejó a Sergio Barreto solo en el corazón del área para que este conectara con la frente de manera cruzada para batir por tercera ocasión al arco de Atlas.

La reacción de la grada era de esperarse: los cánticos pidiendo la salida de Gonzalo Pineda retumbaron en el Jalisco ante los malos resultados, pues Atlas solo ha ganado un juego en lo que va del torneo.