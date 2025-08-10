Video DT sorprende y abandona a su club de Liga MX

Cae el primer técnico del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Atlas dio a conocer que Gonzalo Pineda dejó de ser su entrenador tras ser goleado 0-3 por Pachuca en la Jornada 4.

Sin embargo, su salida no fue por la dolorosa derrota sufrida en el Estadio Jalisco, sino porque Pineda presentó su renuncia a la directiva rojinegra.

¿El motivo? Atlas detalla en el comunicando que el estratega mexicano tomó la decisión “con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

Los Rojinegros ya están en búsqueda de un nuevo entrenador “con el firme objetivo de potenciar al máximo su plantilla”.

Gonzalo Pineda dejó en el aire su futuro tras el Atlas vs. Pachuca

El técnico mexicano ya había dejado entrever su salida de los Rojinegros con sus declaraciones posteriores al duelo de la Jornada 4, incluso fue cuestionado por un periodista sobre si pensaba renunciar y contestó lo siguiente.

“Habrá que pensar las cosas, reflexionar. Hay muchos escenarios en esta situación, ustedes lo saben y yo lo sé, llevo muchos años en esto.

“Me gustaría, en muchos sentidos, tomar un poquito de tiempo, reflexionar un poco. Han sido días muy largos, de muchos viajes, mucho cansancio mental, para los jugadores un cansancio físico tremendo con seis viajes y cinco partidos en 15 días”, externó.

Gonzalo Pineda deja al Atlas en el décimo lugar del Apertura 2025 con cuatro puntos tras vencer a Puebla (2-3), empatara ante Cruz Azul (3-3) y perder contra Rayados (3-1) y Pachuca (0-3).

En la Leagues Cup, el conjunto tapatío quedó eliminado en la primera ronda tras perder todos sus partidos ante Inter Miami (2-1), Orlando City (3-1) y Atlanta United (4-1).

Gonzalo Pineda fue anunciado en diciembre del 2024 y desde entonces dirigió 24 partidos con saldo de cinco victorias, siete empates y 12 derrotas.