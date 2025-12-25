Pumas UNAM Pumas: En 2026 cumple 15 años sin ser campeón de Liga MX El 2011 fue la última vez que el Club Universidad alzo el trofeo de liga.

Video 15 años sin alegrías: el ‘elefante en la habitación’ de Pumas en 2026

Los Pumas de la UNAM deberán afrontar el torneo Clausura 2026 con mucha autocrítica y sin perder de vista al 'elefante en la habitación': los 15 años que complirán el próximo año sin un título de Liga MX.

El Apertura 2025 fue igual de desastroso que los torneos pasados de los universitarios desde la pandemia del covid-19, cuando en el Guardianes 2020 lograron colarse hasta la Final ante León, tras cinco años sin llegar a dicha instancia, pero cayeron por marcador de 3-1, sumando una frustración más tras la dolorosa final perdida en casa ante Tigres cinco años antes.

PUBLICIDAD

Si nos vamos al último título de liga de Pumas, la cosa pinta mucho más gris, pues el Club Universidad no experimenta las mieles del campeonato desde que lo hiciera en 2011 ante Morelia en Ciudad Universitaria con aquel gran gol de Javier Cortés.

Como si la sequía de títulos en la liga no fuera suficiente, en 2022 Pumas se convirtió en el primer equipo mexicano que perdió una final de la entonces llamada Concacaf Liga de Campeones ante un equipo de la MLS, cuando cayó 5-2 en el global ante Seattle Sounders.

La llegada en marzo de 2025 de Efraín Juárez canterano, exjugador y fiel apasionado de la institución auriazul parecía infundir un nuevo ánimo en el plantel y la afición tras una serie de proyectos infructíferos por los que pasaron Andrés Lillini, Rafa Puente Jr., Gustavo Lema, y Antonio 'Turco' Mohamed, quien paradójicamente hoy es bicampeón del futbol mexicano con Toluca, además de innumerables contrataciones que no rindieron como se esperaba.