Video Lamentable: ojo a lo que los fans de Cruz Azul le gritaban a Nahuel

En el partido de Cruz Azul vs. Tigres reapareció el grito discriminatorio que se ha tratado de erradicar en el futbol mexicano desde hace años.

Había mucho tiempo que en un partido de Liga MX no se notaba tanto, a pesar de que en el encuentro de Cruz Azul vs. Chivas también hubo algunas apariciones, pero no tan notorias.

PUBLICIDAD

El grito homofóbico le ha costado varias multas a la Federación Mexicana de Futbol por parte de la FIFA, sobre todo por hacerlo en partidos de la Selección Mexicana.

EL GRITO HOMOFÓBICO EN EL CRUZ AZUL VS. TIGRES



Al minuto 51, cuando Nahuel Guzmán se preparaba para hacer un despeje dentro de su área, la afición de Cruz Azul se pronunció con el famoso "puuuuut...".

El eco del Estadio Olímpico Universitario lo retumbó con mayor fuerza, que se volvió a repetir minutos después, sin que el sonido local interviniera para tratar de taparlo.

La Máquina no impidió en ocasiones posteriores ocultar el grito discriminatorio el resto del partido en C. U.