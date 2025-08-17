El delantero uruguayo apenas llevaba un minuto en el campo de juego tras entrar como relevo de Carlos Rotondi y definió el encuentro para celebrar con el escudo del equipo en la mano en señal de identidad y fidelidad.

Esa fue la actitud que el director técnico de La Máquina, Nicolás Larcamón, destacó en conferencia de prensa posterior al partido, donde también admitió que el equipo buscaba un centro delantero de otro perfil, al grado de que ‘Toro’ Fernández se encontraba con el equipo celeste Sub-21 en lo que se definía su situación.

“Tenían la idea de sumar un perfil de centro delantero y bueno, en ese reparto de los cupos quizás era uno de los cupos que tenían la idea de salir, pero a veces las circunstancias son como tienen que ser y lo de hoy es un premio a un tipo que es muy querido por el grupo de jugadores, por los trabajadores del club, por la afición.

“En todo este proceso de liberar un cupo y todo lo engorroso que podía resultar la organización deportiva, el Toro fue una fiera en la disposición que tuvo para sumarle al grupo y al equipo, y al club principalmente.

“ Estuvo en una disposición bárbara, bajó a ser inscrito en la Sub-21 hasta que se resolviera su salida y finalmente no se resolvió su salida por suerte”, indicó Nicolás Larcamón, quien espera a lo largo de la semana Gabriel Fernández ya se encuentre al 100 po ciento.