Liga MX Lesión de Joao Pedro en el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis puede ser una costilla rota Guillermo Abascal espera los resultados del goleador de la Liga MX para saber si acabó el partido con una lesión más grave de la esperada.

Cruz Azul vs. Atlético de San Luis parece que trae malas noticias postpartido para el conjunto potosino, luego de que el director técnico español Guillermo Abascal afirmara que esperan incluso un panorama más sombrío del esperado respecto a una lesión de Joao Pedro.

Fue sobre el minuto 38 del partido de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 cuando en una disputa aérea por el balón entre Gonzalo Piovi y Joao Pedro, el brasileño que también cuenta con nacionalidad italiana fue el que se llevó la peor parte en el encontronazo.

Tras el salto, el capitán del Atlético de San Luis quedó dolido de la costilla y recibió de inmediato atención médica por parte de su club; no obstante, siguió en el partido hasta el final sin algún tipo de contratiempo.

Sin embargo, Guillermo Abascal confirmó en conferencia de prensa que, a falta de los exámenes médicos pertinentes, es posible que Joao Pedro cuente con una costilla rota tras la acción y que no presentó mayor inconveniente en el juego debido a la adrenalina del momento.

“En el futbol son emociones, todos tenemos emociones y el que está dentro de la cancha se siente bien, está llegando, tiene dos oportunidades y le están saliendo las cosas se va mermando o haciendo más pequeño ese aspecto emocional.

“Al final esperemos que Joao Pedro esté bien pero claro defender un balón frontal así (levanta el brazo derecho) ojalá no tenga una costilla rota, ahora irá a hacerse los reportes médico, pero es una situación que al final puede decantar un partido.

“Tú para defender, defiendes, pero no pones una mano aquí, Dios quiera que no tenga una rotura de costilla, pero bueno”, indicó el estratega español del Atlético de San Luis en conferenciade prensa posterior al partido ante Cruz Azul en el Clausura 2026, Fecha 10.

Joao Pedro es el líder de goleo individual del actual torneo y vigente campeón en este rubro junto a Paulinho, del Toluca; y Armando González, de Chivas; todos con 12 goles tras la fase regular del Apertura 2025.