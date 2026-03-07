Liga MX Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 10 a disputarse en el Cuauhtémoc

Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

Este sábado 7 de marzo Cruz Azul se enfrentará a Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc en un partido correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

Cruz Azul llega como líder del Clausura 2026 de la Liga MX con 22 puntos, ligera ventaja sobre el Toluca, campeón vigente del futbol mexicano y que conserva el invicto en el torneo.

La Máquina como local no sólo no ha perdido, sino que mantiene el paso perfecto con cuatro triunfos en mismo número de partidos disputados con diferencia de +5 goles.

Atlético de San Luis, por su parte, llega con 10 puntos y sólo un triunfo fuera de casa este semestre cuando se impuso al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 10



Cruz Azul llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Santos Laguna en su último encuentro, lo que les da confianza y refuerza su deseo de seguir sumando puntos.

Por su parte, Atlético de San Luis también se presenta en un buen momento, superó, y con creces, a Mazatlán FC, lo que les inyecta energía y les permite afrontar el duelo con ambición y sin presión.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: el juego es este sábado 7 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc.

el juego es este sábado 7 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por ViX.