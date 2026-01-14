HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. ATLAS DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

    Liga MX

    Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Aspi puedes ver el partido de la Jornada Doble en el que La Máquina se estrenará como local fuera de la CDMX.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul va por su primera victoria cuando reciba al Atlas en el Clausura 2026

    Cruz Azul vs. Atlas abre la jornada de este miércoles como parte de la Fecha Doble, la primera de la Liga MX Clausura 2026, en el que La Máquina se estrenará como local en todo un semestre fuera de la CDMX tras la negativa de renovarle contrato en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

    El cuadro celeste llega además con otro duro golpe, el de la derrota en su visita al León, éste que no ganaba desde hace más de cuatro meses y que logró este bálsamo en El Bajío ante un conjunto urgido de victorias y títulos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo
    1 mins

    Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo

    Liga MX
    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX
    2 mins

    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX

    Liga MX
    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla
    1 mins

    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla

    Liga MX
    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?
    2:05

    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?

    Liga MX
    El triunfo de Chivas en Juárez “da mucho valor” para Milito
    2:00

    El triunfo de Chivas en Juárez “da mucho valor” para Milito

    Liga MX
    Partidos del miércoles 14 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos del miércoles 14 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Liga MX
    Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann
    2 mins

    Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann

    Liga MX
    Resumen | Rayados derrota a Necaxa en su visita a Aguascalientes
    10:00

    Resumen | Rayados derrota a Necaxa en su visita a Aguascalientes

    Liga MX

    HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. ATLAS DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

    Atlas, por su parte, llega con victoria en el Estadio Jalisco ante Puebla, aunque pudo ser por un marcador más holgado, por lo que deberá mejorar su contundencia si desea hilvanar triunfos en el arranque del torneo.

    Son cuatro empates consecutivos entre estos equipos en Liga MX, seis juegos al hilo sin perder por parte del Atlas sobre Cruz Azul, que no vence a los Zorros desde el Clausura 2023 cuando lo hizo 1-0 con tanto de Diego Lotti.

    Estos son los últimos resultados entre Cruz Azul y Atlas en la Liga MX:

    • Atlas 3-3 Cruz Azul, Apertura 2025
    • Cruz Azul 1-1 Atlas, Clausura 2025
    • Atlas 2-2 Cruz Azul, Apertura 2024
    • Cruz Azul 2-2 Atlas, Clausura 2024
    • Atlas 2-0 Cruz Azul, Apertura 2023
    • Cruz Azul 0-1 Atlas, Clausura 2023, Play-In
    • Cruz Azul 1-0 Atlas, Clausura 2023
    • Cuándo es el Cruz Azul vs. Atlas de la Jornada 2 de Liga MX: el partido es este miércoles 14 de enero en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
    • A qué hora es el Cruz Azul vs. Atlas de la Jornada 2 de Liga MX: el partido es a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos e a las 18:00 horas tiempo del Este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Cruz Azul vs. Atlas de la Jornada 2 de Liga MX: sigue la transmisión en vivo de este encuentro por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos velo por la señal de ViX.
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulAtlas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX