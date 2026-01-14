Liga MX Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 Aspi puedes ver el partido de la Jornada Doble en el que La Máquina se estrenará como local fuera de la CDMX.

Video Cruz Azul va por su primera victoria cuando reciba al Atlas en el Clausura 2026

Cruz Azul vs. Atlas abre la jornada de este miércoles como parte de la Fecha Doble, la primera de la Liga MX Clausura 2026, en el que La Máquina se estrenará como local en todo un semestre fuera de la CDMX tras la negativa de renovarle contrato en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El cuadro celeste llega además con otro duro golpe, el de la derrota en su visita al León, éste que no ganaba desde hace más de cuatro meses y que logró este bálsamo en El Bajío ante un conjunto urgido de victorias y títulos.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. ATLAS DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

Atlas, por su parte, llega con victoria en el Estadio Jalisco ante Puebla, aunque pudo ser por un marcador más holgado, por lo que deberá mejorar su contundencia si desea hilvanar triunfos en el arranque del torneo.

Son cuatro empates consecutivos entre estos equipos en Liga MX, seis juegos al hilo sin perder por parte del Atlas sobre Cruz Azul, que no vence a los Zorros desde el Clausura 2023 cuando lo hizo 1-0 con tanto de Diego Lotti.

Estos son los últimos resultados entre Cruz Azul y Atlas en la Liga MX:

Atlas 3-3 Cruz Azul, Apertura 2025

Cruz Azul 1-1 Atlas, Clausura 2025

Atlas 2-2 Cruz Azul, Apertura 2024

Cruz Azul 2-2 Atlas, Clausura 2024

Atlas 2-0 Cruz Azul, Apertura 2023

Cruz Azul 0-1 Atlas, Clausura 2023, Play-In

Cruz Azul 1-0 Atlas, Clausura 2023