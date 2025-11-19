    Liguilla Liga MX

    Mateusz Bogusz cambia de agente y tiene ofertas para dejar a Cruz Azul

    Tras cambiar de agente, en este mercado de invierno se puede dar la salida de uno de los futbolistas de La Máquina.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Jugador de Cruz Azul está en la mira de equipos de la MLS y de Europa

    Cruz Azul parece perfilarse a perder a uno de sus jugadores en este mercado de invierno luego de que cambiara de agencia y despertara el interés de equipos tanto de la MLS de Estados Unidos como de conjuntos del futbol de Europa.

    De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista europeo especializado en fichajes y transferencias de jugadores de primer nivel, el mediocampista polaco Mateus Bogusz cambió su agencia de representación y las ofertas comenzaron a darse.

    Sin embargo, con información de Adrián Esparza para TUDN, Mateusz Bogusz fue declarado como jugador intransferible por parte de Cruz Azul, por lo que la Liguilla del Apertura 2025 será clave para definir la permanencia o salida del polaco.

    "Buscan trabar en su verticalidad, es un jugador que sea más definitivo en el último tercio de la cancha, que no deambule tanto, eso es lo que más van a trabajar con él”, comentó Adrián Esparza en Insiders de TUDN en octubre pasado.

    Bogusz, de 24 años de edad, llegó a La Máquina para el Clausura 2025, desde entonces suma 26 partidos entre Liga y Liguilla y ha hecho un gol por torneo. Ambos en calidad de visitante y que significaron puntos para su equipo ante Mazatlán (1-1) y Puebla (0-3)

    Cruz Azul jugará la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX tras acabar en la tercera posición de la tabla con 35 puntos se medirá a Chivas en los Cuartos de Final, uno de los encuentros definidos en esta fase como lo es el del América ante Monterrey.

