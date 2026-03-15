Liga MX Raphael Veiga tras anotar con América: "Salí de Brasil porque quería un desafío" El brasileño consiguió su segundo gol con las Águilas en este Clausura 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Raphael Veiga cumple con gol y asistencia ante Mazatlán

Rapahel Veiga se mostró contento tras anotar con América como local y ayudar al triunfo sobre el Mazatlán y aseguró que era el desafío que estaba buscando en su carrera.

“Siempre es importante conseguir resultados, da cada vez más confianza, se hizo un buen juego y en lo personal estoy feliz”

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“Yo estaba buscando esto desde hace un tiempo, la afición muy linda y maravillosa, y estoy muy feliz”

“ Salí de Brasil porque quería un desafío, quería venir aquí también para hacer historia, goles, ayudar al equipo, entonces estoy feliz por eso”, señaló Veiga.

Por otro lado, Raphael Veiga todavía no piensa en el partido ante Pumas ya que por ahora están enfocados en el duelo contra Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup.

“Sí, es un clásico importante… son grandes juegos que a la gente le gustan, pero antes tenemos un partido muy importante”, agregó el brasileño.

Con su anotación ante Mazatlán, Raphael Veiga llegó a dos goles con el América en este Clausura 2026, su primer gol lo anotó frente a Pueba.