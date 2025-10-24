Video ¡OJO! Ya se sabe el futuro cercano de Mateusz Bogusz con Cruz Azul

De cara al partido entre Cruz Azul y Monterrey de Jornada 15 de Liga MX, las noticias han llegado sobre el futuro cercano del polaco Mateusz Bogusz.

De acuerdo con Adrían Esparza, insider de TUDN, el destino de Bogusz para el mercado invernal está más que decidido a semanas del inicio de la Liguilla 2025.

"Lo que me dijeron en Cruz Azul me sorprendió, me dijeron que Bogusz no está transferible, no buscamos que el jugador salga.

"Es un jugador por el cual hace un año se hizo un buen esfuerzo, se gastaron más de 10 millones de dólares para poder traerlo y porque creen que es el jugador que iba a darles ese salto de calidad en el eje de ataque, por eso Mateusz no va a salir, es un elemento que le tienen mucha confianza.

"La explicación es que en el primer semestre sienten que se perdió un poco el modelo de juego, Mateusz llegó a jugar, tal vez Vicente Sánchez no le tuvo mucha confianza, para este segundo semestre le ha costado un poco poder entrar en el modelo de juego, ha tenido un tema de lesiones.

CRUZ AZUL BUSCA LEVANTAR NIVEL DE BOGUSZ DE CARA A LIGUILLA

Bogusz podría reaparecer para la Liguilla y quizás sumar minutos en la recta final del Apertura 2025, pues buscan que afine algunos detalles de su estilo de juego que pueda ayudarlo a competir internamente.

"Buscan trabar en su verticalidad, es un jugador que sea más definitivo en el último tercio de la cancha, que no deambule tanto, eso es lo que más van a trabajar con él.

"No sé si vaya a jugar en las próximas tres jornadas, no quiere decir que va de arranque contra Rayados, Puebla o Pumas, pero no está transferible, creen que la competencia interna le ha perjudicado también".