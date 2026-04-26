Liga MX Cruz Azul gana un millón de dólares al mejor equipo del año por puntos Por segunda temporada futbolística en México, La Máquina termina como el equipo con más puntos.

Video ¡Bicampeón millonario! Cruz Azul gana otra vez este 'título' de la Liga MX

Cruz Azul se erigó por segunda temporada anual de la Liga MX como el mejor equipo del futbol mexicano, al ser el club con más puntos conseguido en todo el año, con un total de 68.

Con el triunfo de La Máquina 4-1 ante Necaxa en el cierre del Clausura 2026 en la Jornada 17, el cuadro cementero se embolsó una buena cantidad de dinero.

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El premio que gana Cruz Azul



Cabe recordar que el equipo que sume más puntos entre el torneo Apertura 2025 y el Clausura 2026 se hace acreedor a un jugoso premio de un millón de dólares.

Esta bolsa se da desde hace algunas temporadas, como reconocimiento al esfuerzo por todo un año al mejor club, en este caso Cruz Azul por segunda ocasión al hilo.

A pesar de sumar nueve partidos sin ganar con Nicolás Larcamón que fue cesado en días anteriores, Joel Huiqui como nuevo entrenador se encargo de romper la mala racha y conseguir ese jugoso premio.