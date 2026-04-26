Cruz Azul gana un millón de dólares al mejor equipo del año por puntos
Por segunda temporada futbolística en México, La Máquina termina como el equipo con más puntos.
Cruz Azul se erigó por segunda temporada anual de la Liga MX como el mejor equipo del futbol mexicano, al ser el club con más puntos conseguido en todo el año, con un total de 68.
Con el triunfo de La Máquina 4-1 ante Necaxa en el cierre del Clausura 2026 en la Jornada 17, el cuadro cementero se embolsó una buena cantidad de dinero.
El premio que gana Cruz Azul
Cabe recordar que el equipo que sume más puntos entre el torneo Apertura 2025 y el Clausura 2026 se hace acreedor a un jugoso premio de un millón de dólares.
Esta bolsa se da desde hace algunas temporadas, como reconocimiento al esfuerzo por todo un año al mejor club, en este caso Cruz Azul por segunda ocasión al hilo.
A pesar de sumar nueve partidos sin ganar con Nicolás Larcamón que fue cesado en días anteriores, Joel Huiqui como nuevo entrenador se encargo de romper la mala racha y conseguir ese jugoso premio.
Cruz Azul quedó por encima de Toluca que logró 67 puntos en el año, así como de Chivas que sumó un total de 65 unidades a lo largo de las dos temporadas en la Liga MX.