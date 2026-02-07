Liga MX Kevin Mier podría volver a jugar con Cruz Azul antes de lo pensado El portero colombiano sufrió una fractura de tibia en noviembre pasado y está cerca de volver a las canchas.

Video ¿Cerca del regreso? Las novedades sobre la recuperación de Kevin Mier



Buenas noticias en Cruz Azul respecto a la lesión de Kevin Mier, quien sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha ante Pumas en noviembre pasado.

En plena transmisión del Toluca vs. Cruz Azul, Francisco Arredondo reveló para TUDN que hay buenas sensaciones en la recuperación del portero colombiano y que incluso su regreso a las canchas podría darse antes de lo pensado.

“Está programado su regreso a la actividad en un 100 por ciento a finales de marzo, pero nos comentaban que va muy bien su proceso de recuperación.

“Ya está haciendo trabajo con el entrenador de porteros y esas son muy buenas noticias porque quizá no sea hasta finales de marzo su regreso, quizá un poco antes”, mencionó.

Kevin Mier tuvo que abandonar la cancha del Estadio Cuauhtémoc por una dura y polémica entrada de Adalberto Carrasquilla al final del primer tiempo del partido entre Cruz Azul y Pumas que se disputó el pasado 8 de noviembre.

Kevin Mier sí fue registrado por La Máquina para el Torneo Clausura 2026 y se espera que esté de vuelta a las canchas para encarar el tramo final de la fase regular.

Mier anhela volver a las canchas cuanto antes para recuperar su ritmo y nivel pensando en una convocatoria con la selección de Colombia de cara al Mundial 2026.