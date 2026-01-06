Cruz Azul anuncia el regreso de este jugador para afrontar la Liga MX Clausura 2026
La Máquina dio a conocer la reincorporación a los trabajos de equipo de ese elemento en plena temporada de altas y bajas del futbol mexicano.
Cruz Azul está a cuatro días de su debut en la Liga MX Clausura 2026, el cual inicia este viernes, aunque La Máquina afrontará su primer partido el sábado 10 de enero cuando visite al Club León en el arranque del torneo.
La Máquina ha movido el mercado de fichajes de manera discreta, apenas tiene un par de refuerzos, aunque aún sin el anuncio oficial, como lo es Miguel Borja, quien llegar de River Plate de Argentina; así como Agustín Palavecino, proveniente del Necaxa.
Hay otros elementos que no entran en los planes del cuadro celeste como lo es el polaco Mateusz Bogusz, quien tardó en reportar a la pretemporada del club y expresó su deseo de no seguir más en la institución, por lo que ya se maneja su salida al extranjero.
VUELVE ANDRÉS MONTAÑO A CRUZ AZUL TRAS VARIOS MESES DE BAJA POR LESIÓN
Otros de los movimientos de La Máquina es la salida del capitán Ignacio Rivero, una baja sensible en la plantilla, sumada a la de Ángel Sepúlveda y Louis Derbez.
Sin embargo, parece considerarse refuerzo el regreso de Andrés Montaño, quien en mayo pasado sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda, por lo que debió parar más de seis meses.
Andrés Montaño ya realiza trabajos de equipo y así lo presumió Cruz Azul con una fotografía publicada en redes sociales con el siguiente texto: “Trabajo, paciencia y corazón. Qué alegría verte regresar, Andrés. ¡Bienvenido de vuelta!” y con el jugador sonriente mientras conduce el balón.