Cruz Azul anuncia el regreso de este jugador para afrontar la Liga MX Clausura 2026

Video Cruz Azul presume ‘refuerzo’ a tres días del inicio del Clausura 2026

Cruz Azul está a cuatro días de su debut en la Liga MX Clausura 2026, el cual inicia este viernes, aunque La Máquina afrontará su primer partido el sábado 10 de enero cuando visite al Club León en el arranque del torneo.

Hay otros elementos que no entran en los planes del cuadro celeste como lo es el polaco Mateusz Bogusz, quien tardó en reportar a la pretemporada del club y expresó su deseo de no seguir más en la institución, por lo que ya se maneja su salida al extranjero.

VUELVE ANDRÉS MONTAÑO A CRUZ AZUL TRAS VARIOS MESES DE BAJA POR LESIÓN

Otros de los movimientos de La Máquina es la salida del capitán Ignacio Rivero, una baja sensible en la plantilla, sumada a la de Ángel Sepúlveda y Louis Derbez.

Sin embargo, parece considerarse refuerzo el regreso de Andrés Montaño, quien en mayo pasado sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda, por lo que debió parar más de seis meses.