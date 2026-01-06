Liga MX Nacho Rivero se va de Cruz Azul para volver a Xolos en el Clausura 2026 La Máquina se queda sin su capitán y el último héroe de la novena; el uruguayo se despide como leyenda.

Día nostálgico en La Noria, el último héroe de la novena que quedaba en Cruz Azul, el uruguayo Nacho Rivero, será baja de La Máquina en el Torneo Clausura 2026.

Cruz Azul se quedará sin su capitán luego de que este martes, en pleno Día de Reyes, la directiva cementera y el futbolista de 33 años acordaran su salida.

Adrián Esparza reporta para TUDN que Nacho Rivero se mantendrá en la Liga MX para el Clausura 2026 luego de que Xolos le ofreciera un contrato de dos años y medio.

De esta manera, el polivalente futbolista uruguayo regresaría a Tijuana donde militó de 2018 a 2020 y disputó 99 partidos con saldo de siete goles y cinco asistencias.

Nacho Rivero se va de Cruz Azul como leyenda. En cinco años y medio ganó cuatro títulos: la Liga MX en el Clausura 2021, el Campeón de Campeones ese mismo año, la Supercopa de la Liga MX en 2022, y la Concacaf Champions Cup del año pasado.

Rivero defendió la camiseta celeste en 236 encuentros y registró 27 goles y 19 asistencias.

Con la salida del charrúa, Cruz Azul solo tendrá tres jugadores que rebasen los 30 años para el Clausura 2026, los casos de Gonzalo Piovi y Gabriel ‘Toro’ Fernández, con 31, y el de Miguel Borja, delantero colombiano que llega a La Máquina con 32 años.

Este mismo día se puede confirmar otra salida de Cruz Azul, la del argentino Lorenzo Faravelli que tiene arreglada su llegada a Necaxa y le dejará su plaza de extranjero a Agustín Palavecino, quien de hecho ya reportó con el club cementero.