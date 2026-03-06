Necaxa Necaxa vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Los Rayos reciben a unos universitarios que buscan volver a la senda de la victoria durante la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

Video Resumen | ¡Pumas vuelve a la victoria! Costó trabajo pero los de CU se llevan los 3 puntos a casa

Cinco minutos en la cancha fueron suficientes para el 'Memote' Martínez para darle la victoria a los Pumas 1-0 ante el Necaxa, con gran cabezazo de frente al arco, en encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 y terminar con casi cinco años de no lograr ganar en el Estadio Victoria.

Los Pumas iniciaron el encuentro con un esquema totalmente ofensivo, mostraron sus armas y llegaron al arco de los Rayos una y otra vez en el primer tiempo, sin embargo, nunca supieron concretar las oportunidades para irse al frente sobre un Necaxa que parecía diezmado por algunas infecciones estomacales.

PUBLICIDAD

De manera constante el portero del Necaxa, Luis Ezequiel Unsain, ahogo el grito de gol universitario, al menos en dos ocasiones y, en otras tantas, los delanteros auriazules no lograron definir de frente al arco, por lo que se fueron al descanso empatados sin goles.

Video ¡Enferma atajada! ¡Unsaín salva al Necaxa con una parada de otro planeta!

En la parte complementaria las cosas cambiaron, el dominio dejó de pertenecer a los Pumas y los Rayos fueron los que comenzaron a generar jugadas de peligro sobre el arco defendido por Keylor Navas, incluso, al 50', mandaron la de gajos a la red, pero se marcó mano previa, por lo que el gol no contó.

Video ¡Llegó la polémica! Parecía que Necaxa había marcado el primero ¿Con la mano?

Los comandados por Efraín Juárez también respondieron ante este ataque constante de los locales, buscaron abrirse espacios mediante velocidad y trazos largos, pero a pesar de que consiguieron algunas llegadas, el arquero necaxista seguía impasable .

Y sería hasta el minuto 83, en un tiro libre cobrado por Adalberto Carrasquilla quien puso el balón en el corazón del área, donde aparecería el 'Memote' Martínez, quien había entrado al 78', para alzarse en gran salto, meter el martillazo con la cabeza y mandarlo al fondo de la portería para poner el 1-0 para los Pumas.

Video ¡Gol de los Pumas! ¡El Memote remata solo y se convierte en el héroe de los universitarios!

El marcador no se movió más, Pumas rompió con una sequía de victorias en Aguascalientes que cumpliría cinco años el 16 de abril, cuando se impusieron 1-0 en el Torneo Clausura 2021, con lo que llegaron a 19 unidades y se colocaron momentáneamente en el tercer sitio de la tabla.