    Necaxa

    Necaxa vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Rayos reciben a unos universitarios que buscan volver a la senda de la victoria durante la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | ¡Pumas vuelve a la victoria! Costó trabajo pero los de CU se llevan los 3 puntos a casa

    Cinco minutos en la cancha fueron suficientes para el 'Memote' Martínez para darle la victoria a los Pumas 1-0 ante el Necaxa, con gran cabezazo de frente al arco, en encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 y terminar con casi cinco años de no lograr ganar en el Estadio Victoria.

    Los Pumas iniciaron el encuentro con un esquema totalmente ofensivo, mostraron sus armas y llegaron al arco de los Rayos una y otra vez en el primer tiempo, sin embargo, nunca supieron concretar las oportunidades para irse al frente sobre un Necaxa que parecía diezmado por algunas infecciones estomacales.

    PUBLICIDAD

    De manera constante el portero del Necaxa, Luis Ezequiel Unsain, ahogo el grito de gol universitario, al menos en dos ocasiones y, en otras tantas, los delanteros auriazules no lograron definir de frente al arco, por lo que se fueron al descanso empatados sin goles.

    Video ¡Enferma atajada! ¡Unsaín salva al Necaxa con una parada de otro planeta!

    Más sobre Liga MX

    Infección estomacal múltiple merma a Necaxa ante Pumas en la jornada 10 de Liga MX
    1 mins

    Infección estomacal múltiple merma a Necaxa ante Pumas en la jornada 10 de Liga MX

    Liga MX
    Jugadores del Necaxa juegan ante Pumas con infección estomacal
    1:16

    Jugadores del Necaxa juegan ante Pumas con infección estomacal

    Liga MX
    Aficionados de Chivas invaden centro de Guadalajara previo al Clásico Tapatío
    1:17

    Aficionados de Chivas invaden centro de Guadalajara previo al Clásico Tapatío

    Liga MX
    Resumen | Mazatlán se ensaña en casa y sorprende a León
    5:58

    Resumen | Mazatlán se ensaña en casa y sorprende a León

    Liga MX
    Liga MX anuncia cambio de horario en el partido Tigres vs. Querétaro
    1:14

    Liga MX anuncia cambio de horario en el partido Tigres vs. Querétaro

    Liga MX
    Kevin Mier está de regreso con Cruz Azul para competir con Andrés Gudiño
    1 mins

    Kevin Mier está de regreso con Cruz Azul para competir con Andrés Gudiño

    Liga MX
    Pedro Vite habla de las razones y sueños que lo unen a Pumas
    2 mins

    Pedro Vite habla de las razones y sueños que lo unen a Pumas

    Liga MX
    ¡Fuera dudas! Baños habla de la posibilidad de sumar un refuerzo por lesión
    2:15

    ¡Fuera dudas! Baños habla de la posibilidad de sumar un refuerzo por lesión

    Liga MX
    Amaury Vergara confiesa que hubo presión para que vendiera a Chivas
    2 mins

    Amaury Vergara confiesa que hubo presión para que vendiera a Chivas

    Liga MX
    Partidos de hoy 6 de marzo: México debuta en el Clásico Mundial Beisbol y la Liga MX
    2 mins

    Partidos de hoy 6 de marzo: México debuta en el Clásico Mundial Beisbol y la Liga MX

    Liga MX

    En la parte complementaria las cosas cambiaron, el dominio dejó de pertenecer a los Pumas y los Rayos fueron los que comenzaron a generar jugadas de peligro sobre el arco defendido por Keylor Navas, incluso, al 50', mandaron la de gajos a la red, pero se marcó mano previa, por lo que el gol no contó.

    Video ¡Llegó la polémica! Parecía que Necaxa había marcado el primero ¿Con la mano?

    Los comandados por Efraín Juárez también respondieron ante este ataque constante de los locales, buscaron abrirse espacios mediante velocidad y trazos largos, pero a pesar de que consiguieron algunas llegadas, el arquero necaxista seguía impasable .

    Y sería hasta el minuto 83, en un tiro libre cobrado por Adalberto Carrasquilla quien puso el balón en el corazón del área, donde aparecería el 'Memote' Martínez, quien había entrado al 78', para alzarse en gran salto, meter el martillazo con la cabeza y mandarlo al fondo de la portería para poner el 1-0 para los Pumas.

    Video ¡Gol de los Pumas! ¡El Memote remata solo y se convierte en el héroe de los universitarios!

    El marcador no se movió más, Pumas rompió con una sequía de victorias en Aguascalientes que cumpliría cinco años el 16 de abril, cuando se impusieron 1-0 en el Torneo Clausura 2021, con lo que llegaron a 19 unidades y se colocaron momentáneamente en el tercer sitio de la tabla.

    Por su parte, Necaxa se quedó con nueve unidades y se encuentra colocado en los últimos tres puestos de la competencia, solo por encima de Querétaro y Santos.

    Relacionados:
    NecaxaPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX