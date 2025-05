Henry Martín, capitán del América, se decantó por la idea de que André Jardine se quede muchos años al frente del conjunto porque aseguró que sin él, el club no estarían peleando el tetracampeonato.

El atacante insignia del club de Coapa habló en conferencia de prensa previa al juego de ida de la gran final del Clausura 2025 del jueves y expuso sus argumentos.

"Claro que me encantaría que André se quedara muchísimos años más, porque no estaríamos peleando por este tetracampeonato si no fuera por él. Al inicio nos enseñaba diferentes tipos de sistemas, nosotros estábamos acostumbrados a uno solo y se nos complicaba mucho", explicó.

"Nosotros mismos en los entrenamientos decíamos es que no le entendemos. Platicando decíamos 'nos cambio el sistema y nos vuelve a cambiar el sistema' a veces en cuatro o cinco días veíamos tres sistemas diferentes y para nosotros era un poco agobiante, pero si ahora André dice Fidalgo juega de ocho o juega de cinco, Fidalgo sabe que hacer. Si dice Zendejas juegas por izquierda o detrás del 9, sabe lo que tiene que hacer", añadió.

Y por supuesto, mostró toda la confianza que el equipo de Coapa le tiene al brasileño argumentando que él mismo jugaría de portero si se lo pidiera,

"Eso es gracias al trabajo que han hecho él y su cuerpo técnico, y sin duda para mí es el mejor entrenador que he tenido, no solo para hacer grupo. Si no por los sistemas y por los cambios que te puede hacer de un día para otro. Si hoy dice Henry juegas de arquero, te aseguro que el equipo va a decir confío en lo que él me dice y vamos al frente, y todos juntos por ello", concluyó.

Malagón le agradece a su yo de hace 12 años no haberse rendido

Por otro lado, Luis Malagón, el arquero del conjunto de Coapa, respondió a pregunta expresa que le diría a su yo que jugó en el Real Zamora hace 12 años y que ahora está a las puertas de un tetracampenato en la Liga MX y muy cerca de un Mundial.

"La vida era otra, ahí literalmente tenías que pensar en comer o en jugar o en muchas cosas. Fue un momento difícil en el que casi pierdo a mi madre y que le digo a ese joven que gracias porque no se achicopaló no se dio para abajo. Agradecer mucho a mis papás, también, porque no estaría hoy acá porque siempre me motivaron. Igual el núcleo de uno como estaba la situación. Eso te pica el orgullo y te da ese deseo de ser exitodo", explicó sobre el Ángel Malagón de 16 años.

"Agradecer a ese camarada porque nunca se rindió a pesar de las adversidades. De que salía de Santos, después Morelia. Se va a Necaxa. Después América y estamos muy cerca del Mundial, pero hay que seguir trabajando", concluyó.

América y Toluca jugarán este jueves el partido de ida de la gran final del Clausura 2025. El duelo se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 8:00 pm tiempo del centro de México, 10:00 pm ET en los Estados Unidos.

