Fue algo que me salió de una forma muy natural, no fue pensado, estaba muy caliente en ese momento, mucho más con el arbitraje, ahí se asomó un poco la afición de Cruz Azul. Mis respetos a la institución, al propio equipo, no tienen nada que ver con ellos y simplemente fue una reacción de alguien que estaba bastante caliente, con el tema arbitraje por el abucheo de la afición.