    Liga MX

    Nicolás Sánchez quiere inspirar a su jugadores en Rayados ante Tigres

    El técnico fue presentado en Monterrey y habló sobre el tiempo que durará su estadía en el banquillo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Clásico Regio: Nico Sánchez busca inspirar a sus jugadores en Rayados

    Nicolás Sánchez fue presentado este jueves como director técnico de Monterrey, en conjunto con su cuerpo técnico que lo ayudará durante su paso con Rayados.

    PUBLICIDAD

    En conferencia de prensa en las instalaciones del cuadro regiomontano, Nico Sánchez no quiso hablar de plazos en su interinato, ante la información de que terminaría el torneo de entrada.

    Más sobre Liga MX

    Pumas vende a José Caicedo al Portland Timbers de la MLS
    1 mins

    Pumas vende a José Caicedo al Portland Timbers de la MLS

    Liga MX
    Armando ‘Hormiga’ González, el amuleto de Chivas en los Clásicos
    1 mins

    Armando ‘Hormiga’ González, el amuleto de Chivas en los Clásicos

    Liga MX
    Toluca premiará al fan bañado en cerveza por afición de Pumas en C.U.
    1 mins

    Toluca premiará al fan bañado en cerveza por afición de Pumas en C.U.

    Liga MX
    Atlas vs. Chivas: Antecedentes de cara al Clásico Tapatío del Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Chivas: Antecedentes de cara al Clásico Tapatío del Clausura 2026

    Liga MX
    André Jardine explica la razón por la que no inició con su mejor equipo en el América vs. Juárez
    2 mins

    André Jardine explica la razón por la que no inició con su mejor equipo en el América vs. Juárez

    Liga MX
    Resumen | El Atlas llega a 10 victorias consecutivas en casa
    8:00

    Resumen | El Atlas llega a 10 victorias consecutivas en casa

    Liga MX
    ¡Los Xolos se acercan en el marcador! Atlas se queda con 10 jugadores
    3:40

    ¡Los Xolos se acercan en el marcador! Atlas se queda con 10 jugadores

    Liga MX
    Guido Pizarro acepta responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres
    1:53

    Guido Pizarro acepta responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres

    Liga MX
    Nico Sánchez reconoce este 'susto' tras debutar con Monterrey rumbo al Clásico Regio
    1 mins

    Nico Sánchez reconoce este 'susto' tras debutar con Monterrey rumbo al Clásico Regio

    Liga MX
    Guido Pizarro toma la responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres
    1 mins

    Guido Pizarro toma la responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres

    Liga MX

    "No, no hay plazos. Desde el primer momento sentí el apoyo total de cada integrante de la directiva, de cada persona que está con nosotros aquí en El Barrial, así que yo tampoco me pongo plazos. Yo estoy tomando la responsabilidad que le compete a un entrenador y buscando sacarle el jugo a nuestro plantel. Después los plazos los pondrá el futbol mismo".

    EL ROL DE SERGIO CANALES Y EL CLÁSICO REGIO


    El entrenador argentino también habló de la importancia que tiene para él Sergio Canales, a pesar de los cuestionamientos por su suplencia en el triunfo de Monterrey 4-0 ante Querétaro.

    "Ayer quedó bastante claro que cuando Sergio Canales entró siguió siendo ese jugador, ese líder dentro del campo y que nosotros conocemos que fuera del campo también lo es. No va a cambiar nada con respecto a él. Yo creo que el mensaje para todos es la decisión de que él no iniciara fue mía.

    "Sergio no tenía ningún problema y consensuado con él o por lo menos hablado con él le pedí que me acompañara en esta decisión. Yo considero a Sergio como el gran jugador que es, como el jugador determinante que tenemos dentro del plantel. Por sobre todas las cosas una buena persona y un gran líder. No va a cambiar en nada eso con nosotros al mando".

    Nico habló del tema del Clásico Regio que se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio Universitario, con la clave ideal para sacar el triunfo del 'Volcán'.

    "La ilusión que genera jugar un Clásico es la misma para todos. Nosotros ya no jugamos, nosotros podemos acompañar e inspirar a los futbolistas, a los profesionales en hacerles ver lo que significa para este club esta clase de partidos, los protagonistas son ellos. Estamos muy ilusionados en que podamos hacer un gran partido para ganar el Clásico".

    Video Resumen | Monterrey vs Querétaro: Rayados golea a los Gallos en casa
    Relacionados:
    Liga MXClásico RegioNicolás Sánchez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX