Nicolás Sánchez quiere inspirar a su jugadores en Rayados ante Tigres

Nicolás Sánchez fue presentado este jueves como director técnico de Monterrey, en conjunto con su cuerpo técnico que lo ayudará durante su paso con Rayados.

En conferencia de prensa en las instalaciones del cuadro regiomontano, Nico Sánchez no quiso hablar de plazos en su interinato, ante la información de que terminaría el torneo de entrada.

"No, no hay plazos. Desde el primer momento sentí el apoyo total de cada integrante de la directiva, de cada persona que está con nosotros aquí en El Barrial, así que yo tampoco me pongo plazos. Yo estoy tomando la responsabilidad que le compete a un entrenador y buscando sacarle el jugo a nuestro plantel. Después los plazos los pondrá el futbol mismo".

EL ROL DE SERGIO CANALES Y EL CLÁSICO REGIO



El entrenador argentino también habló de la importancia que tiene para él Sergio Canales, a pesar de los cuestionamientos por su suplencia en el triunfo de Monterrey 4-0 ante Querétaro.

"Ayer quedó bastante claro que cuando Sergio Canales entró siguió siendo ese jugador, ese líder dentro del campo y que nosotros conocemos que fuera del campo también lo es. No va a cambiar nada con respecto a él. Yo creo que el mensaje para todos es la decisión de que él no iniciara fue mía.

"Sergio no tenía ningún problema y consensuado con él o por lo menos hablado con él le pedí que me acompañara en esta decisión. Yo considero a Sergio como el gran jugador que es, como el jugador determinante que tenemos dentro del plantel. Por sobre todas las cosas una buena persona y un gran líder. No va a cambiar en nada eso con nosotros al mando".

Nico habló del tema del Clásico Regio que se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio Universitario, con la clave ideal para sacar el triunfo del 'Volcán'.

"La ilusión que genera jugar un Clásico es la misma para todos. Nosotros ya no jugamos, nosotros podemos acompañar e inspirar a los futbolistas, a los profesionales en hacerles ver lo que significa para este club esta clase de partidos, los protagonistas son ellos. Estamos muy ilusionados en que podamos hacer un gran partido para ganar el Clásico".