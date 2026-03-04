    Liga MX

    Monterrey vs. Querétaro EN VIVO por la Liga MX: ¡Gol de Rayados! ¡Gol de Orellanos!

    Sigue todas las incidencias de este partido debut de Nico Sánchez como director técnico de los Rayados.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Se encienden las alarmas! Óliver Torres sale por lesión a días del Clásico Regio

    El partido Monterrey vs. Querétaro forma parte de la Jornada 9, nueva fecha doble dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Es una nueva era para los Rayados de Monterrey todo después de que Doménec Torrent saliera de la dirección técnica del conjunto regiomontano.

    Nico Sánchez es el nuevo timonel del Monterrey y, todo parece indicar, que se quedará en este puesto hasta el final de la presente campaña.

    Su debut es ante los dirigidos por Esteban González, quienes están ávidos de puntos en la presente campaña.

    Acciones del partido Monterrey vs. Querétaro

    ¡Inicia el partido Monterrey vs. Querétaro!


    00' El conjunto queretano mueve la pelota.

    Óliver Torres se va lesionado del campo


    16' Sergio Canales entra en lugar de su compatriota, quien abandona el campo entre lágrimas.

    ¡Gol del Monterrey! ¡Gol de Orellano!


    41' Gran asistencia de Sergio Canales para Lucas Orellano quien saca tiro cruzado violento para que los Rayados abran el marcador.

    ¡Querétaro se queda con 10! ¡Venegas está expulsado!


    45' Venegas comete una fuerte falta y obtiene su segunda tarjeta amarilla para que los Gallos Blancos estén en total desventaja ahora.

