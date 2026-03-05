Liga MX Toluca premiará al fan bañado en cerveza por afición de Pumas en C.U. Los Diablos Rojos están en busca del aficionado que fue agredido en el Estadio Olímpico Universitario.

Video Toluca premiará a fan que fue bañado en cerveza por afición de Pumas



Toluca le tiene preparada una sorpresa al aficionado que fue bañado en cerveza en las gradas del Estadio Olímpico Universitario durante el partido ante Pumas el martes pasado.

PUBLICIDAD

Los Diablos Rojos publicaron en sus redes sociales que están en la búsqueda del fan que fue agredido para “darle un trato digno como lo merece” en el Estadio Nemesio Diez.

“¡Afición! Estamos buscando a este Diablo que asistió anoche al juego. ¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa”, posteó el bicampeón de Liga MX en su cuenta de X.

Horas después de la publicación, Toluca dio a entender que dieron con el aficionado al agradecer el apoyo de sus seguidores.

Tras el Pumas vs. Toluca de la Jornada 9, se hizo viral un video en redes sociales donde se ve a un aficionado con su playera de los Diablos Rojos en medio de la afición local.

El fan fue abucheado, silbado y bañado de cerveza por alentar a su equipo, aunque algunos aficionados de Pumas señalan que momentos antes de ese momento, el fan comenzó a provocar a los locales. Afortunadamente no hubo un conato de bronca mayor y el asunto quedó ahí.

El siguiente partido de los Diablos Rojos como locales es el domingo 8 de marzo ante FC Juárez en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

Toluca remontó y venció 2-3 a Pumas para quedarse como el único equipo invicto del torneo y adueñarse del segundo lugar de la Liga MX con 21 puntos, a uno del líder Cruz Azul.