    André Jardine explica la razón por la que no inició con su mejor equipo en el América vs. Juárez

    El director técnico del conjunto azulcrema lamenta la situación que viven actualmente las Águilas en la Liga MX.

    Por:Fernando Vázquez
    André Jardine, director técnico del Club América, explicó la razón por la que no inició el partido ante Juárez con elementos clave como Alejandro Zendejas o Brian Rodríguez.

    El caso del 'Rayito' es especial, ya que en realidad, Jardine explicó que un imprevisto fue el que orilló a que Brian no estuviera disponible de arranque en este encuentro.

    Liga MX

    Además, Jardine dio un pequeño repaso por todos los elementos lesionados actualmente dentro del América después de que ya transcurrieron nueve partidos en el presente Clausura 2026.

    "Violante en el partido pasado también un choque de rodilla con rodilla, un esguince de ligamento, debe estar fuera tres semanas. Brian hoy inició en la banca, no estaba, sintió un cansacio más grande de lo normal, sigo la recomendación del departamento médico, se me pidió que no iniciara, que no jugara más de 15 minutos, claro que teníamos las ganas de ganar el partido y este riesgo era calculado.

    "Lo de Zende lo vimos todos, un poco de mala suerte las lesiones, lo de hoy fue duro por los cambios, entramos con un equipo mermado, Borja también, con sobrecarga completa, imaginaba hacer un movimiento para hacer un poco de aire", explicó Jardine.

    Además, el timonel brasileño señaló que las lesiones han obligado a meter mano en su equipo, aunque descartó que esto sea una excusa.

    "Con esto movimos el quipo, que no justifique el primer gol que sufrimos, se complica con partidos que ya no estás en tu mejor nivel de confianza, es importante la solidez defensiva y vas encontrando los caminos, un gol temprano te complica el partido, al final el 2T merecimos hasta remontar el partido, pero en los minutos finales, ya no me gustó, estuvimos cerca de perder y es lo que acabó pasando".

    Respecto a Víctor Dávila, Jardine mostró preocupación en referencia a la situación que pueda tener el chileno, aunque faltarán estudios para comprobar la gravedad de su lesión.

    "Dávila preocupa bastante, es algo de la rodilla, no sabemos la gravedad, pero parece ser bastante serio", dijo el estratega.

