Liga MX Guido Pizarro toma la responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres El técnico de la UANL asegura que hará una autocrítica fuerte de cara al Clásico Regio ante Rayados.



Video Resumen | Puebla sale de ‘cacería’ y sorprende a Tigres

Guido Pizarro aceptó responsabilidad total tras la goleada de Puebla 3-1 ante sus Tigres en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

LAS PALABRAS DE GUIDO PIZARRO EN CONFERENCIA



En conferencia de prensa, y tras saber que Monterrey goleó 4-0 a Querétaro en el debut de Nicolás Sánchez como técnico, el argentino reflexionó sobre el resultado.

"Con la incomodidad del resultado, no fue un buen partido, tenemos que encontrar una regularidad para encontrar el camino para competir de la mejor manera, pero me ocupa eso, el responsable soy yo, tenemos que dar la vuelta para el día sábado que es el partido más importante del partido regular y afrontarlo como se debe.

"Ellos generaron situaciones de gol que no pudimos contrarrestar, cuando nos pusimos 2-1 el argumento era que podíamos igualar y se encontraron con el tercer gol, pero no fue un buen partido independientemente del rival, siempre me ocupa lo que tenemos que hacer nosotros y no fue un buen partido".

Cuestionado sobre la irregularidad de Tigres tras golear al América en días anteriores y perder ahora ante Puebla, Guido Pizarro analizó lo que vive el cuadro regiomontano de cara al Clásico Regio.

"Me ocupa eso, que volvamos a ser regulares, encontrar la solidez que nos dé sostén para ganar prtidos, me ocupa el que vamos a encontrar la regularidad para que no cambiemos tanto de un partido a otro, porque todo está muy parejo y amerita mejorar. Mucha gente que ya lo ha jugado, es partido aparte, de los más importantes y lo afrontaremos como tal, hacer fuerte autocrítica y hacernos responsables e ir el día sábado como se debe para el Clásico".