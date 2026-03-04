    Liga MX

    Guido Pizarro toma la responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres

    El técnico de la UANL asegura que hará una autocrítica fuerte de cara al Clásico Regio ante Rayados.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Puebla sale de ‘cacería’ y sorprende a Tigres

    Guido Pizarro aceptó responsabilidad total tras la goleada de Puebla 3-1 ante sus Tigres en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Golazo, azo, azo, azo del Atlas! Doblete de Ponchito González
    1:41

    ¡Golazo, azo, azo, azo del Atlas! Doblete de Ponchito González

    Liga MX
    ¡Ponchito González la empuja a las redes de Tijuana! Retumba el Jalisco
    1:29

    ¡Ponchito González la empuja a las redes de Tijuana! Retumba el Jalisco

    Liga MX
    ¡Travesaño le niega el gol al Atlas! Rodrigo Schlegel remata de cabeza
    1:36

    ¡Travesaño le niega el gol al Atlas! Rodrigo Schlegel remata de cabeza

    Liga MX
    Gilberto Mora podría regresar a las canchas con Tijuana en este Clausura 2026
    1 mins

    Gilberto Mora podría regresar a las canchas con Tijuana en este Clausura 2026

    Liga MX
    Esto se sabe de la lesión de Anthony Martial en los Rayados de Monterrey
    1 mins

    Esto se sabe de la lesión de Anthony Martial en los Rayados de Monterrey

    Liga MX
    ¡Nacho Rivero avisa con peligro en el arco del Atlas!
    1:31

    ¡Nacho Rivero avisa con peligro en el arco del Atlas!

    Liga MX
    Víctor Dávila sufre lesión de rodilla en el América vs. Juárez
    1 mins

    Víctor Dávila sufre lesión de rodilla en el América vs. Juárez

    Liga MX
    ¡Salen los cartones amarillos! Kevin Castañeda se lleva amonestación
    1:37

    ¡Salen los cartones amarillos! Kevin Castañeda se lleva amonestación

    Liga MX
    Atlas vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Atlas vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Arranca el partido Atlas vs. Tijuana en la J9
    0:34

    ¡EN VIVO! Arranca el partido Atlas vs. Tijuana en la J9

    Liga MX

    LAS PALABRAS DE GUIDO PIZARRO EN CONFERENCIA


    En conferencia de prensa, y tras saber que Monterrey goleó 4-0 a Querétaro en el debut de Nicolás Sánchez como técnico, el argentino reflexionó sobre el resultado.

    "Con la incomodidad del resultado, no fue un buen partido, tenemos que encontrar una regularidad para encontrar el camino para competir de la mejor manera, pero me ocupa eso, el responsable soy yo, tenemos que dar la vuelta para el día sábado que es el partido más importante del partido regular y afrontarlo como se debe.

    "Ellos generaron situaciones de gol que no pudimos contrarrestar, cuando nos pusimos 2-1 el argumento era que podíamos igualar y se encontraron con el tercer gol, pero no fue un buen partido independientemente del rival, siempre me ocupa lo que tenemos que hacer nosotros y no fue un buen partido".

    Cuestionado sobre la irregularidad de Tigres tras golear al América en días anteriores y perder ahora ante Puebla, Guido Pizarro analizó lo que vive el cuadro regiomontano de cara al Clásico Regio.

    "Me ocupa eso, que volvamos a ser regulares, encontrar la solidez que nos dé sostén para ganar prtidos, me ocupa el que vamos a encontrar la regularidad para que no cambiemos tanto de un partido a otro, porque todo está muy parejo y amerita mejorar. Mucha gente que ya lo ha jugado, es partido aparte, de los más importantes y lo afrontaremos como tal, hacer fuerte autocrítica y hacernos responsables e ir el día sábado como se debe para el Clásico".

    Video ¡Gol de Juárez a los cuatro minutos de partido! ¡América ya está perdiendo!
    Relacionados:
    Liga MXTigresGuido PizarroClásico Regio

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX