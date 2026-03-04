    Liga MX

    Nico Sánchez reconoce este 'susto' tras debutar con Monterrey rumbo al Clásico Regio

    El director técnico de la 'Pandilla' deja un mensaje especial después de dirigir su primer partido con los Rayados.

    Por:Fernando Vázquez
    Nico Sánchez, nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey, reconoció que hay un aspecto que le 'asusta' en el conjunto regiomontano después de su debut como timonel en la escuadra norteña.

    PUBLICIDAD

    El Monterrey goleó 4-0 al Querétaro en el primer partido del sudamericano al frente de la 'Pandilla', pero resaltó que intentará plasmar una idea de juego que recupere el mejor nivel de algunos jugadores.

    "Es de a poco, estamos a mitad del torneo y parece que se nos cayeron algunos soldados y eso me asusta, lo busco en un equipo con gente de buen pie, de jerarquía y determinante es la intensidad, un equipo que quiera recuperar la pelota rápido, pero quiero algo más agresivo a la hora de defender y recuperar la pelota en cuanto antes".

    Además, Nico Sánchez resaltó que, a pesar de la lesión de Óliver Torres o las dificultades que ha pasado su equipo, tendrá el objetivo de ganar el Clásico Regio ante Tigres ya que, a su juicio, la naturaleza del partido lo exige.

    "Me enseñaron que los Clásicos son un partido aparte del campeonato, que no interesa como llega cada equipo, más allá de los pocos días de descanso, es un partido donde todos quieren jugar, que aparece el plus de cada quien y nos enfocaremos en eso para ir a competir y buscar el Clásico el sábado".

