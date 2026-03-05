Liga MX Pumas vende a José Caicedo al Portland Timbers de la MLS El equipo de Efraín Juárez suma nueva baja de cara a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

Pumas tiene una baja de última hora de cara a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026: José Caicedo no seguirá en el equipo y su destino será la MLS.

Rodrigo Celorio reporta para TUDN que Pumas aceptó una oferta de Portland Timbers por el mediocampista colombiano de 23 años y se irá en venta definitiva.

Caicedo firmará un contrato por cuatro años y él mismo habría su salida de Pumas por falta de minutos al solo disputar 40 minutos en tres partidos del Torneo Clausura 2026.

Cabe recordar que, Caicedo tuvo que cerrar sus redes sociales tras ser abucheado y duramente criticado por el error que cometió ante Querétaro que le costó la victoria a los auriazules en la Jornada 1 (1-1).

Tras la victoria de Pumas sobre Monterrey en la Jornada 7, Caicedo reapareció jugando dos minutos y, al término del partido, Keylor Navas tuvo un gran gesto con él en el Estadio Olímpico Universitario al pedirle a la afición que le aplaudiera en lugar de abuchearlo.

José Caicedo llegó al futbol mexicano procedente del Barranquilla FC en 2020 para unirse a Pumas Tabasco, pero fue hasta el 2022 cuando se incorporó al primer equipo de Pumas.

El colombiano se marcha del club de la UNAM tras disputar 114 partidos en los que registró tres goles, dos asistencias, 22 tarjetas amarilla y una expulsión.

De esta manera, Efraín Juárez suma una nueva baja rumbo a la Jornada 10 donde Pumas se enfrentará este viernes 6 de marzo al Necaxa después de perder el invicto ante Toluca hace unos días.

José Caicedo es la tercera salida de Pumas en 2026 tras Aaron Ramsey y Jorge Ruvalcaba, quien también se marchó a la MLS con el Red Bull New York.