Atlas vs. Chivas: Antecedentes de cara al Clásico Tapatío del Clausura 2026
El Rebaño domina a los Rojinegros, inclusive cuando visita el Estadio Jalisco en partidos de torneos cortos.
En la semana del Clásico Tapatío Atlas vs. Chivas te presentamos los antecedentes históricos previo al partido que se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco.
Históricamente, sin contar la era amateur, Atlas y Chivas se han enfrentado en 256 partidos oficiales con saldo de 90 victorias para Guadalajara, 81 para los Rojinegros y 85 empates.
Si solo tomamos en cuenta los enfrentamientos a partir del inicio de los torneos cortos (Invierno 1996), el balance queda así: 28 triunfos para Chivas, 22 para Atlas y 23 empates.
Los máximos goleadores históricos del Rebaño en el Clásico Tapatío son Salvador Reyes y Crescencio Gutiérrez con 13 goles cada uno. Del lado de los Rojinegros, Alfredo Torres lidera la lista con 12 tantos.
De la actual plantilla de ambos clubes Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas) y Aldo Rocha (Atlas) son los que más goles tienen con cinco y tres dianas, respectivamente.
Chivas ha anotado 368 goles y Atlas 335 en la historia del Clásico Tapatío.
El Guadalajara cuenta con un amplio dominio cuando visita a los Rojinegros, pues en torneos cortos registra 14 victorias por 15 empates y solo seis derrotas.
En su última visita al Estadio Jalisco, hubo empate de 1-1, pero en su último enfrentamiento, Chivas goleó 4-1 al Atlas en el Estadio Akron con un triplete de Armando ‘Hormiga’ González.
El Clásico Tapatío Atlas vs. Chivas en números
Chivas
- Triunfos: 90 | Empates: 85 | Derrotas: 81
- Goles a favor: 368 | Goles en contra: 335
Atlas
- Triunfos: 81 | Empates: 85 | Derrotas: 90
- Goles a favor: 335 | Goles en contra: 368
Máximo goleador
- Chivas: Salvador Reyes y Crescencio Gutiérrez (13 goles)
- Atlas: Alfredo Torres (12 goles)
Goleador de la actual plantilla
- Chivas: Roberto Alvarado (5 goles)
- Atlas: Aldo Rocha (3 goles)
Último partido en el Estadio Jalisco
- 19 de abril del 2025: Atlas 1-1 Chivas, Jornada 17 del Clausura 2025
Último partido en el Estadio Akron
- 25 de octubre del 2025: Chivas 4-1 Atlas, Jornada 15 del Apertura 2025