Liga MX Atlas vs. Chivas: Antecedentes de cara al Clásico Tapatío del Clausura 2026 El Rebaño domina a los Rojinegros, inclusive cuando visita el Estadio Jalisco en partidos de torneos cortos.

Video Antecedentes del Atlas vs. Chivas previo al Clásico Tapatio del Clausura 2026



En la semana del Clásico Tapatío Atlas vs. Chivas te presentamos los antecedentes históricos previo al partido que se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco.

PUBLICIDAD

Históricamente, sin contar la era amateur, Atlas y Chivas se han enfrentado en 256 partidos oficiales con saldo de 90 victorias para Guadalajara, 81 para los Rojinegros y 85 empates.

Si solo tomamos en cuenta los enfrentamientos a partir del inicio de los torneos cortos (Invierno 1996), el balance queda así: 28 triunfos para Chivas, 22 para Atlas y 23 empates.

Los máximos goleadores históricos del Rebaño en el Clásico Tapatío son Salvador Reyes y Crescencio Gutiérrez con 13 goles cada uno. Del lado de los Rojinegros, Alfredo Torres lidera la lista con 12 tantos.

De la actual plantilla de ambos clubes Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas) y Aldo Rocha (Atlas) son los que más goles tienen con cinco y tres dianas, respectivamente.

Chivas ha anotado 368 goles y Atlas 335 en la historia del Clásico Tapatío.

El Guadalajara cuenta con un amplio dominio cuando visita a los Rojinegros, pues en torneos cortos registra 14 victorias por 15 empates y solo seis derrotas.

En su última visita al Estadio Jalisco, hubo empate de 1-1, pero en su último enfrentamiento, Chivas goleó 4-1 al Atlas en el Estadio Akron con un triplete de Armando ‘Hormiga’ González.

El Clásico Tapatío Atlas vs. Chivas en números

Chivas

Triunfos: 90 | Empates: 85 | Derrotas: 81

Goles a favor: 368 | Goles en contra: 335

Atlas

Triunfos: 81 | Empates: 85 | Derrotas: 90

Goles a favor: 335 | Goles en contra: 368

Máximo goleador

PUBLICIDAD

Chivas: Salvador Reyes y Crescencio Gutiérrez (13 goles)

Atlas: Alfredo Torres (12 goles)

Goleador de la actual plantilla

Chivas: Roberto Alvarado (5 goles)

Atlas: Aldo Rocha (3 goles)

Último partido en el Estadio Jalisco

19 de abril del 2025: Atlas 1-1 Chivas, Jornada 17 del Clausura 2025

Último partido en el Estadio Akron