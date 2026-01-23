Cruz Azul Camilo Cándido tendría oferta importante del futbol de Uruguay Uno de los laterales del cuadro cementero estaría muy próximo a regresar a su país.

Video ¡Atención! Se avecina nueva baja en Cruz Azul

Ya con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en marcha, los movimientos en Cruz Azul no paran, ya sea para mejorar su plantilla o para ceder a jugadores que no entran en planes del técnico Nicolás Larcamón.

Incluso transferencias que no afectan en lo más mínimo al equipo, como es el caso de Camilo Cándido, quien a pesar de pertenecer a los celestes, no se encontraba con ellos, sino a préstamo fuera del futbol mexicano con el Atlético Nacional.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a pesar de que en el futbol de Colombia tuvo un gran año, donde se consagró campeón de liga , su transferencia definitiva no pudo llevarse a cabo debido a falta de presupuesto, por lo que se vio obligado a regresar a La Noria.

Para el lateral uruguayo su regreso con los cementeros no sería redituable debido a que no entra en planes del equipo, pero a pesar de ello, la suerte parece sonreírle ya que todo indica que la ofertas no han cesado y la última de ellas viene desde su tierra natal.

A decir del reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo , Nacional preguntó por Camilo Cándido, con lo que se une a equipos como Corotiba, Inter de Porto Alegre y Houston Dynamo que en algún momento del mercado se han interesado en Cándido.