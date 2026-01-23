Camilo Cándido tendría oferta importante del futbol de Uruguay
Uno de los laterales del cuadro cementero estaría muy próximo a regresar a su país.
Ya con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en marcha, los movimientos en Cruz Azul no paran, ya sea para mejorar su plantilla o para ceder a jugadores que no entran en planes del técnico Nicolás Larcamón.
Incluso transferencias que no afectan en lo más mínimo al equipo, como es el caso de Camilo Cándido, quien a pesar de pertenecer a los celestes, no se encontraba con ellos, sino a préstamo fuera del futbol mexicano con el Atlético Nacional.
Sin embargo, a pesar de que en el futbol de Colombia tuvo un gran año, donde se consagró campeón de liga , su transferencia definitiva no pudo llevarse a cabo debido a falta de presupuesto, por lo que se vio obligado a regresar a La Noria.
Para el lateral uruguayo su regreso con los cementeros no sería redituable debido a que no entra en planes del equipo, pero a pesar de ello, la suerte parece sonreírle ya que todo indica que la ofertas no han cesado y la última de ellas viene desde su tierra natal.
A decir del reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo , Nacional preguntó por Camilo Cándido, con lo que se une a equipos como Corotiba, Inter de Porto Alegre y Houston Dynamo que en algún momento del mercado se han interesado en Cándido.
Una vez que termine el parón de la Liga MX para darle paso a los amistosos de la Selección Mexicana, el Cruz Azul tendrá dos salidas en el Clausura 2026, ante Juárez y ante el Bicampeón Toluca, de quien se espere ya llegue completo para ese cotejo de la Jornada 5.