¿Morbo? Fernando Gago ya tiene la mente puesta en el Chivas vs. Necaxa
El director técnico de los Rayos habló rumbo al juego de la Fecha Doble donde visitará al Rebaño, su exequipo y del que dejó no muy buenas sensaciones.
Los Rayos del Necaxa se impusieron con un autogol al Puebla en la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025, puntos importantes de cara a la visita a Chivas en Guadalajara como parte de la Jornada Doble y a disputarse entre el próximo martes y miércoles.
Es el regreso del director técnico argentino Fernando Gago a la que fuera su casa el año pasado y de donde salió con tremenda polémica luego de negar negociaciones con Boca Juniors y que al final salió hacia Argentina para dirigir al equipo de sus sueños.
Para el Apertura 2025, Fernando Gago volvió a la Liga MX otra vez como rojiblanco, pero esta vez con el Necaxa, con el que apenas suma dos triunfos en nueve jornadas y de cara a la Fecha Doble ante Chivas este martes 23 de septiembre.
“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido e independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, disfruté muchísimo el proceso del club.
“Acá lo importante es el partido que vamos a jugar y es en lo que nos vamos a enfocar”, dijo Fernando Gago en conferencia de prensa tras el 1-0 de Necaxa al Puebla en el Estadio Victoria este viernes como parte de la Jornada 9 del Apertura 2025.