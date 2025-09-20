Video Triunfo del Necaxa y Fernando Gago le dedica palabras a su 'ex', su próximo rival

Los Rayos del Necaxa se impusieron con un autogol al Puebla en la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025, puntos importantes de cara a la visita a Chivas en Guadalajara como parte de la Jornada Doble y a disputarse entre el próximo martes y miércoles.

Es el regreso del director técnico argentino Fernando Gago a la que fuera su casa el año pasado y de donde salió con tremenda polémica luego de negar negociaciones con Boca Juniors y que al final salió hacia Argentina para dirigir al equipo de sus sueños.

Para el Apertura 2025, Fernando Gago volvió a la Liga MX otra vez como rojiblanco, pero esta vez con el Necaxa, con el que apenas suma dos triunfos en nueve jornadas y de cara a la Fecha Doble ante Chivas este martes 23 de septiembre.

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido e independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, disfruté muchísimo el proceso del club.