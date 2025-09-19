Video Resumen | Necaxa hunde a Puebla y manda a Manuel Fedorco al hospital

Necaxa vs. Puebla dio el banderazo inicial a la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 este viernes en el Estadio Victoria en un triunfo sombrío, pues pese a que consiguió los tres puntos, la afición llegó a abuchear pues la forma y la chispa en la cancha estuvieron extraviados.

Incluso, el triunfo llegó no por medio de un gol, sino de un autogol de Franco Moyano instantes previos al descanso en un juego en el que incluso La Franja perdió a un jugador, al argentino Juan Manuel Fedorco, quien salió para el segundo tiempo por un fuerte golpe en la cabeza.

PUBLICIDAD

Fue dentro de la primera media hora del partido que el futbolista argentino del Puebla recibió un fuerte golpe en la frente, costado de la derecha, y que le generó tremendo chichón, aunque se detonó la polémica por la forma en la que se llevó a cabo el protocolo de conmociones, pues incluso siguió lo que restó del primer tiempo.

Para el complemento salió de cambio por Eduardo Navarro y más tarde se supo que fue al hospital para una revisión a fondo y evitar cualquier complicación, pues no desinflamó el chichón, aunque el jugador no presentó ningún síntoma adverso.

Con la victoria, a la par de la del Cruz Azul ante Bravos también en el inicio de la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025, Necaxa llegó a nueve puntos, fue apenas su segundo triunfo del torneo y se colocó undécimo de manera provisional tras el juego.