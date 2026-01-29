Liga MX Chivas presenta su tercer uniforme para el Clausura 2026 El club Guadalajara tiene nueva playera y sorprendió a más de uno con los colores.

Chivas presentó este jueves, vía sus redes sociales, su tercer uniforme para el Clausura 2026 y los colores sorprendieron a más de uno.

Y es que el Rebaño dejó de lado para esta prenda, anunciada como 'alternativa', los colores rojiblancos tradicionales y predomina el color azul rey con franjas del mismo color, pero algo más oscuras y vivos en dorado.

Además, las líneas más fuertes tienen de fondo el escudo del Club Unión que recordemos fue el primer nombre de Chivas.

En las imágenes podemos ver a jugadores como Armando 'Hormiga' González, Roberto 'Piojo' Alvarado, José Castillo, Luis Romo y Bryan González luciendo la playera.

Y Chivas la anunció de la siguiente manera en X: "¡LA NUEVA PIEL DEL REBAÑO SAGRADO YA ESTÁ AQUÍ! ¡La nueva joya de @PUMAmexico! Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión".

Finalmente, se podrá adquirir la equipación en la tienda de Chivas en ediciones tanto para hombre, mujer o niño con precios que van de 1,599 pesos (unos 92.68 dólares) a 2,699 pesos (unos 156.44 dólares).