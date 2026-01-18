Liga MX Hormiga Gónzalez recupera energía con tacos tras festejo a lo Dragon Ball El delantero del Guadalajara fue captado de esta manera luego del triunfo ante Querétaro.

Video Hormiga Gónzalez es captado comiendo tacos tras festejo a lo Dragon Ball

Chivas ganó 2-1 a Querétaro con gol de Armando 'Hormiga' Gónzalez incluido, para seguir su buen momento en el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX.

Luego de que acaparó los reflectores por festejar su gol "Kame Hame Ha", al puro estilo del anime japonés de Dragon Ball, el delantero fue captado infraganti de manera humilde.

La Hormiga asistió al finalizar el partido de Chivas a comer tacos en compañía de familiares y amigos, donde se le veía de la forma más tranquila entre la gente presente.

EL GRAN MOMENTO DE HORMIGA GÓNZALEZ



Los dos goles que lleva Armando ' Hormiga' Gónzalez en el Clausura 2026 y haber terminado como líder de goleo en el pasado Apertura 2025, lo tienen hasta arriba del gusto de la afición de Chivas.

El paso goleador que lleva el juvenil mexicano tampoco ha pasado desapercibido de cara al Mundial 2026, donde se preguntan muchos si Hormiga o Berterame debería ser el último delantero convocado.

El originario de Celaya en Guanajuato, es parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos ante Panamá y Bolivia en esta semana entrante.