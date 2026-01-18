    Liga MX

    Hormiga Gónzalez recupera energía con tacos tras festejo a lo Dragon Ball

    El delantero del Guadalajara fue captado de esta manera luego del triunfo ante Querétaro.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Hormiga Gónzalez es captado comiendo tacos tras festejo a lo Dragon Ball

    Chivas ganó 2-1 a Querétaro con gol de Armando 'Hormiga' Gónzalez incluido, para seguir su buen momento en el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Luego de que acaparó los reflectores por festejar su gol "Kame Hame Ha", al puro estilo del anime japonés de Dragon Ball, el delantero fue captado infraganti de manera humilde.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Santos vs. Juárez EN VIVO | Partido de la Jornada 3 de la Liga MX
    1 mins

    Santos vs. Juárez EN VIVO | Partido de la Jornada 3 de la Liga MX

    Liga MX
    Mozo busca la revancha con Pachuca y de paso manda mensaje al América
    2 mins

    Mozo busca la revancha con Pachuca y de paso manda mensaje al América

    Liga MX
    Pumas vs. León: EN VIVO GOLES del partido del Clausura 2026 Liga MX
    2 mins

    Pumas vs. León: EN VIVO GOLES del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Larcamón advierte que Cruz Azul no contará con alineación definitiva durante el Clausura 2026
    1 mins

    Larcamón advierte que Cruz Azul no contará con alineación definitiva durante el Clausura 2026

    Liga MX
    Horario y dónde ver el Santos vs FC Juárez de la Jornada 3 del Clausura 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el Santos vs FC Juárez de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. América: Horario y dónde ver partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX
    1 mins

    Pachuca vs. América: Horario y dónde ver partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Pumas vs. León: Horario y dónde ver partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX
    1 mins

    Pumas vs. León: Horario y dónde ver partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    ¿Por qué Cruz Azul usó el vestidor de visitante ante Puebla pese a ser local?
    1 mins

    ¿Por qué Cruz Azul usó el vestidor de visitante ante Puebla pese a ser local?

    Liga MX
    Gol de último minuto impide que los Xolos de Tijuana ganen primer partido en casa
    1 mins

    Gol de último minuto impide que los Xolos de Tijuana ganen primer partido en casa

    Liga MX
    Puebla manda a Cruz Azul al vestidor de visitante y esta es la razón
    1:19

    Puebla manda a Cruz Azul al vestidor de visitante y esta es la razón

    Liga MX

    La Hormiga asistió al finalizar el partido de Chivas a comer tacos en compañía de familiares y amigos, donde se le veía de la forma más tranquila entre la gente presente.

    EL GRAN MOMENTO DE HORMIGA GÓNZALEZ


    Los dos goles que lleva Armando ' Hormiga' Gónzalez en el Clausura 2026 y haber terminado como líder de goleo en el pasado Apertura 2025, lo tienen hasta arriba del gusto de la afición de Chivas.

    El paso goleador que lleva el juvenil mexicano tampoco ha pasado desapercibido de cara al Mundial 2026, donde se preguntan muchos si Hormiga o Berterame debería ser el último delantero convocado.

    El originario de Celaya en Guanajuato, es parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos ante Panamá y Bolivia en esta semana entrante.

    Video Esta es la razón por la que la 'Hormiga' González 'ganaría' el puesto a Berterame para el Mundial 2026
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraArmando González

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX