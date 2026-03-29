Liga MX ¡Alerta en Chivas! Omar Govea se lesiona previo al juego vs Pumas Fue durante el partido amistoso ante Atlas que ocurrió la lesión del mediocampista.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡La lesión de Omar Govea que conmociona a todos en el Atlas vs. Chivas!

Chivas disputó un partido amistoso ante el Atlas aprovechando la fecha FIFA, pero las alarmas se encendieron al interior del Rebaño Sagrado, pues una pieza clave tuvo que salir por molestias a solo unos días de que los tapatíos jueguen ante Pumas.

Fue hacia el minuto 70 que se produjo una acción que dejó tendido en el césped a Omar Govea, mediocampista de Chivas y uno de los jugadores de mayor regularidad en el esquema del técnico argentino. Las asistencias atendieron de inmediato al mexicano quien parecía adolorido.

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Tras lo ocurrido Govea fue sustituido. Se espera que en las próximas horas se pueda brindar una información más precisa respecto a lo que pudiera tener Govea y si se pondrá en riesgo su participación en el regreso de la Liga MX.

¿Cómo le ha ido a Omar Govea en el Clausura 2026?

Govea ha disputado diez juegos esta temporada, todos como titular. En total ha sumado 815 minutos y está por superar el tiempo de juego que acumuló en la temporada regular del torneo pasado.

¿Cuándo juegan Chivas vs Pumas?

Chivas enfrentará a Pumas el próximo domingo 5 de abril en el estadio Akron de Guadalajara en uno de los partidos más atractivos de la siguiente fecha por la historia que representan ambos equipos.

Guadalajara es líder del torneo con 30 puntos, mientras que Pumas se encuentra en la cuarta posición con 23 unidades.